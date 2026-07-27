राजस्थान: पानी की टंकी में मृत पाए गए एक परिवार के चार सदस्य, पुलिस को आत्महत्या का शक

जैसलमेर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक दुखद घटना से हड़कंप मच गया है। रामदेवरा पुलिस स्टेशन इलाके के लोहारकी गांव में एक ही परिवार के चार सदस्य पानी की टंकी में मृत पाए गए। शवों का पता रविवार देर रात चला। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। फिलहाल, पुलिस आत्महत्या के शक समेत सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, घटना रात करीब 9 बजे हुई। रामदेवरा एसएचओ देवकिशन ने बताया कि जसराज के भाई ने उसे पानी की टंकी में कूदते हुए देखा और तुरंत शोर मचाया। परिवार के सदस्य और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक वे टंकी तक पहुंचे, तब तक चारों की डूबने से मौत हो चुकी थी।
मृतकों की पहचान जुगताराम सुथार के बेटे जसराज सुथार (29), उनकी पत्नी निर्मा सुथार (25), उनके 10 साल के बेटे भरत और 5 साल की बेटी मनीषा के तौर पर हुई है।
ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने टंकी से शव निकाले और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिए जाएंगे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सबूत इकट्ठा किए और महिला के रिश्तेदारों को सूचना दी।
अधिकारियों ने कहा कि घटना की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। पुलिस परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि पति-पत्नी के बीच घरेलू झगड़ा हो सकता है, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है और सभी पहलुओं की जांच जारी है।
इस घटना से लोहारकी गांव और आसपास के इलाकों के लोग गहरे सदमे में हैं। घटना के बारे में सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक कोई अटकलें न लगाएं।