राजस्थान पुलिस ने विदेश में नौकरी के फर्जी ऑफर के जरिए होने वाली 'साइबर-गुलामी' के खिलाफ एडवाइजरी जारी की

जयपुर, 11 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान पुलिस ने युवाओं और उनके परिवारों को फर्जी विदेशी नौकरी प्रस्तावों से सावधान करने के लिए एक सलाह जारी की है, जो साइबर-गुलामी या डिजिटल बंधन के जाल में फंस सकते है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा के निर्देशों पर अमल करते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने नौकरी चाहने वालों से अपील की है कि वे विदेश में अच्छी नौकरी का वादा करने वाले विज्ञापनों और भर्ती ऑफर पर प्रतिक्रिया देते समय सतर्क रहें।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय साइबर-धोखाधड़ी करने वाले गिरोह तेजी से बेरोजगार और महत्वाकांक्षी युवाओं को दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में आकर्षक वेतन, मुफ्त आवास और अन्य लाभों का लालच देकर निशाना बना रहे हैं।

एडवाइजरी के मुताबिक, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों का इस्तेमाल आपराधिक नेटवर्क द्वारा पीड़ितों को नौकरी के असली लगने वाले मौकों का लालच देकर फंसाने के लिए किया जा रहा है।

युवाओं, खासकर जो जल्दी नौकरी और ज्‍यादा वेतन वाली नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कस्टमर सर्विस, डेटा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग या ऑफिस से जुड़े अन्य कामों में नौकरी का वादा करके विदेश जाने के लिए मनाया जा सकता है।

हालांकि, मंजिल पर पहुंचने पर पीड़ितों को अलग स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उनके पासपोर्ट, पहचान के दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किए जा सकते हैं, जिससे उनके बाहर निकलने या अपने परिवारों से संपर्क करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

कुछ मामलों में उन्हें कैद करके रखा जा सकता है और ऑनलाइन घोटाले करने के लिए धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। इसके बाद पीड़ितों को फर्जी निवेश योजनाओं, धोखाधड़ी वाले कस्टमर-सपोर्ट ऑपरेशन, क्रिप्टोकरेंसी घोटालों और अन्य प्रकार के साइबर अपराधों के जरिए लोगों को धोखा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

जो लोग ऐसा करने से इनकार करते हैं, उन्हें कथित तौर पर शारीरिक या मानसिक रूप से डराया-धमकाया जा सकता है।

राजस्थान पुलिस ने युवाओं और उनके परिवारों को सलाह दी है कि वे विदेश में नौकरी का कोई भी ऑफर स्वीकार करने से पहले विदेशी नियोक्ताओं और भर्ती एजेंसियों की साख की जांच करें। उनसे यह भी अपील की गई है कि वे रोजगार अनुबंध, वीजा विवरण और यात्रा व आवास व्यवस्था की वैधता की जांच करें।

एडवाइजरी में अनजान एजेंटों को बड़ी अग्रिम राशि देने या केवल सोशल-मीडिया विज्ञापनों या बहुत ज्‍यादा वेतन का वादा करने वाले संदेशों के आधार पर विदेश यात्रा करने के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है।

पुलिस ने कहा कि विदेश में नौकरी का कोई आकर्षक ऑफर व्यक्तिगत सुरक्षा और आजादी की कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। परिवारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे नौकरी के लिए विदेश गए रिश्तेदारों के साथ लगातार संपर्क में रहें और किसी भी संदिग्ध भर्ती गतिविधि या जबरदस्ती के संकेतों की तुरंत अधिकारियों को सूचना दें।

--आईएएनएस

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