राजस्थान: मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना, जन-मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया

जयपुर, 24 जून (आईएएनएस)। विधायकों और सांसदों के 'बिकने' के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को सवाल किया कि गहलोत ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

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भाजपा नेता ने गहलोत की उन टिप्पणियों का भी जिक्र किया जिनमें उन्होंने कथित तौर पर जन-प्रतिनिधियों के लिए 'घोड़े, गधे, भैंस और बकरियां' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। राठौड़ ने पूछा कि अगर वे प्रतिनिधि सचमुच 'बिक' गए थे, तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

राठौड़ ने कहा कि राज्य की जनता अच्छी तरह जानती है कि गहलोत ने अपनी ज्यादातर ऊर्जा अपने राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने और अपने बेटे के राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में लगाई, जबकि उन्होंने जन-मुद्दों, विकास और बुनियादी सुविधाओं को नजरअंदाज किया।

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर गहलोत ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के बजाय राज्य और वहां के लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी होती, तो उनका गृह जिला आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ नहीं रहा होता।

उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक पद पर रहने के बावजूद, विकास से जुड़ी कई उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं।

राठौड़ ने कहा कि गहलोत आज भी ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसका मकसद गांधी परिवार के सामने अपनी अहमियत साबित करना और राजनीतिक फायदा उठाना है।

राठौड़ ने कहा कि राजनीतिक रूप से अपनी अहमियत बनाए रखने की कोशिश में वे अक्सर गैर-जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत ने अपने तीनों कार्यकाल राजस्थान के विकास और लोगों की भलाई पर ध्यान देने के बजाय गांधी परिवार को खुश करने में ही बिता दिए।

उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान की जनता अब विकास, सुशासन और जवाबदेही पर आधारित राजनीति का समर्थन करती है और कांग्रेस नेताओं की अवसरवादी राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है।

राठौड़ ने कहा कि जनता ऐसी राजनीतिक चालों को नकारती रहेगी और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के विकास-उन्मुख शासन मॉडल का समर्थन करती रहेगी।

--आईएएनएस

एमएस/