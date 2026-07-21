राजस्थान में तूफान-बारिश का अलर्ट: 33 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट, आईएमडी ने जारी की सावधानी

जयपुर, 21 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान में करीब दो हफ्ते से मानसून कमजोर था। अब यह फिर से सक्रिय हो गया है। इस वजह से मौसम विभाग (आईएमडी ने मंगलवार को पूरे राज्य के सभी 33 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है।

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मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे हाल ही में पड़ी भीषण गर्मी से काफी राहत मिलेगी। सोमवार को जयपुर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, दौसा और सीकर समेत कई जिलों में बारिश हुई।

जयपुर में सोमवार देर शाम शुरू हुई बारिश मंगलवार सुबह तक रुक-रुक कर होती रही, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई। पिछले 24 घंटों में करौली जिले के टोडाभीम में सबसे ज्यादा 32 मिमी बारिश दर्ज की गई। हालांकि, रात भर हुई बारिश सीकर में तेज़ हो गई, जिससे कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया।

बारिश के आंकड़ों के अनुसार, सीकर ग्रामीण में 119 मिमी और धोद में 116 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पलसाना में 42 मिमी, रींगस में 45 मिमी और लक्ष्मणगढ़ में 38 मिमी बारिश हुई।

नवलगढ़ रोड के कुछ हिस्सों में चार फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे सामान्य यातायात बाधित हुआ।

मंगलवार सुबह जिले में घने बादल छाए रहे और रुक-रुक कर बारिश की खबरें आती रही।

आईएमडी ने कहा कि मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया है, जिससे बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में सक्रिय हो गई हैं।

मंगलवार को कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर डिवीजनों के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की उम्मीद है।

बुधवार से कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में मॉनसून के और मजबूत होने की उम्मीद है, जिसमें जयपुर और भरतपुर डिवीजनों में भारी बारिश की संभावना है।

मॉनसून के फिर से सक्रिय होने के बावजूद, लंबे समय तक सूखे के कारण उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान ज्यादा बना रहा। श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म जिला बना रहा, जहाँ अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके विपरीत, जयपुर में मौसम की स्थिति में काफी सुधार हुआ; रात भर हुई बारिश के बाद अधिकतम तापमान लगभग 3 डिग्री गिरकर 34.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर) के कितासर गांव में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे खड़ी फसलों को जरूरी नमी मिली और बारिश पर निर्भर इलाकों में खेती की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जगी है।

मौसम विभाग (आईएमडी) ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक आंधी-तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है। खासकर निचले इलाकों और बाढ़ वाले क्षेत्रों में लोग सतर्क रहें। सुरक्षित जगह पर रहें और अनावश्यक बाहर न निकलें।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम