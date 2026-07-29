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राजस्थान में मानसून का कहर: जयपुर में सड़कें जलमग्न, धौलपुर में बाजार डूबे; 22 जिलों में येलो अलर्ट

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Dainik Hawk·
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Jul 29, 2026, 11:18 AM
राजस्थान में मानसून का कहर: जयपुर में सड़कें जलमग्न, धौलपुर में बाजार डूबे; 22 जिलों में येलो अलर्ट

जयपुर, 29 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान में बुधवार को मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। जयपुर में दोपहर के समय करीब 35 मिनट तक हुई तेज बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए, जबकि धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बाजारों और निचले क्षेत्रों में पानी भर गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि 2 अगस्त तक सक्रिय मानसून बना रहेगा। विभाग के अनुसार 30 और 31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

जयपुर में तेज बारिश के चलते टोंक रोड, रामबाग, परकोटा क्षेत्र (चारदीवारी), अजमेरी गेट, 22 गोदाम और सी-स्कीम समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। जगतपुरा रोड पर दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने बस स्टॉप पर रुककर बारिश थमने का इंतजार किया।

धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में भारी बारिश के कारण बाजार और निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं जिले के बसेड़ी और सैपऊ क्षेत्रों में तेज बारिश से कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव (डीप डिप्रेशन) मजबूत हो गया है। इसके कारण मानसून ट्रफ इसी प्रणाली की ओर खिसक गई है, जिससे पूरे राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है।

उन्होंने बताया कि अगले तीन दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहेगी और कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

मंगलवार को झालावाड़, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में 1 से 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा टोंक में हुई।

पिछले 24 घंटों में टोंक में 101 मिमी और झालावाड़ के झालरापाटन में 87 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भरतपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, नागौर, करौली, कोटा, राजसमंद और सवाई माधोपुर में भी अच्छी बारिश हुई।

बारिश के चलते जयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, पिलानी, अलवर, चूरू, करौली और दौसा सहित कई जिलों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हालांकि उत्तर राजस्थान के कई हिस्सों में दिन के समय गर्मी बनी रही। श्रीगंगानगर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, लेकिन शाम की बारिश से लोगों को राहत मिली।

मौसम विभाग के अनुसार अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। शेखावाटी क्षेत्र में सामान्य मानसूनी परिस्थितियां बनी रहेंगी।

उदयपुर जिले में अब तक 205 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य 271 मिमी की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत कम है। वहीं अजमेर में जून से अब तक 308.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 46.5 प्रतिशत अधिक है।

मौसम विभाग ने येलो अलर्ट वाले जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और खासकर निचले इलाकों व जलभराव संभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने को कहा है।

--आईएएनएस

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