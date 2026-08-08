राजस्थान में बारिश और आंधी-तूफान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी, भरतपुर में स्कूल बंद

जयपुर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है और यातायात में दिक्कतें आ रही हैं। बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने भरतपुर में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश, गरज और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। मौसम की स्थिति को देखते हुए जिले भर के स्कूल शनिवार को बंद रहे।

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जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार, भरतपुर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है। 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

यह चेतावनी अगले तीन घंटों के लिए है। पूर्वी राजस्थान के कई अन्य जिलों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान है। जिनमें धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, कोटपुतली-बेहरोर और डीग शामिल हैं।

लगातार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने भरतपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8 अगस्त को छात्रों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है।

यह आदेश प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों पर लागू होता है। जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे।

प्रशासन ने कहा कि यह निर्णय भारी बारिश, आंधी-तूफान, जलभराव और कठिन यात्रा परिस्थितियों से जुड़े जोखिमों से बच्चों की रक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया था।

हालांकि, यह अवकाश केवल छात्रों और आंगनवाड़ी लाभार्थियों पर लागू होता है। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के शिक्षण और अन्य कर्मचारियों को अपने निर्धारित समय पर अपने-अपने संस्थानों में उपस्थित होना अनिवार्य है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, लगातार बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में जलभराव हो सकता है और परिवहन व्यवस्था बाधित हो सकती है।

जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और संबंधित अधिकारियों को अवकाश आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

प्रशासन ने अभिभावकों से यह भी अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर न भेजें और अधिकारियों द्वारा जारी सभी सुरक्षा सलाहों का पालन करें।

--आईएएनएस

एसएके/एएस