राजस्थान कांग्रेस में फिर छिड़ी हाईकमान की बहस, धारीवाल के बयान से गहलोत-पायलट में गुटबाजी आई सामने

जयपुर, 4 अगस्त (आईएएनएस)। क्या राजस्थान में कांग्रेस का हाईकमान दिल्ली में बैठा है या अभी भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही है? यह सवाल एक बार फिर तब सामने आया जब सीनियर कांग्रेस लीडर शांति धारीवाल ने हाल ही में गहलोत को राज्य में पार्टी का 'हाईकमान' कहा। इस बात पर कांग्रेस के अंदर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और एक बार फिर संगठन में चल रही गहरी गुटबाजी सामने आ गई।

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इस घटना के तुरंत बाद, जयपुर में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में पार्टी एक बार फिर बुरी तरह बंटी हुई दिखी। बैठक अंदरूनी नाराजगी, पावर सेंटर्स में हो रही टक्कर और लीडरशिप के दावों के पब्लिक डिस्प्ले में बदल गई।

ऐसे समय में जब कांग्रेस अहम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत चुनावों की तैयारी कर रही है, पार्टी की बहस कांग्रेस के लिए एक और असहज नजारा बन गई, जब मालवीय नगर की पूर्व प्रत्याशी अर्चना शर्मा ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी सबसे बड़ी लड़ाई भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ थी।

उन्होंने दावा किया कि चुनावों से करीब छह महीने पहले उनके खिलाफ एक साजिश शुरू हो गई थी, जिससे उन्हें राजनीतिक विरोधियों के बजाय अंदरूनी विरोध से लड़ना पड़ रहा है। हवा महल के पुराने कैंडिडेट आरआर तिवारी ने भी ऐसे ही आरोप दोहराए। उन्होंने अपनी हार का ठीकरा कांग्रेस के अंदर के 'जयचंदों' पर फोड़ा और पार्टी के अंदर के लोगों पर ऑफिशियल कैंडिडेट्स के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया।

इस बीच, तिवारी ने खुले तौर पर धारीवाल का सपोर्ट किया, यह कहते हुए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नेशनल लीडरशिप बनाते हैं लेकिन राजस्थान की राजनीतिक सच्चाई अलग है।

तिवारी के मुताबिक, गहलोत अपने ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, पब्लिक कनेक्ट और दशकों पुरानी लीडरशिप की वजह से राज्य कांग्रेस में पॉलिटिकल असर का बिना किसी शक के सेंटर बने हुए हैं। अलग-अलग बयानों ने उस पुराने सवाल को फिर से जिंदा कर दिया जो गहलोत-पायलट की दुश्मनी के सामने आने के बाद से ही बना हुआ है, राजस्थान कांग्रेस को कौन कंट्रोल करता है?

हालांकि, मीटिंग हॉल के अंदर पार्टी के अंदर फूट और भी ज्यादा साफ दिखी। पार्टी पर फोकस करने की बार-बार अपील के बावजूद सपोर्टर्स ने अलग-अलग लीडर्स की तारीफ में बार-बार नारे लगाए।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट सुनील शर्मा ने वर्कर्स से सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी और पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए नारे लगाने की अपील की। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी कार्यकर्ताओं से पर्सनैलिटी-सेंट्रिक पॉलिटिक्स को बढ़ावा न देने की अपील की।

यहां तक ​​कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम के दौरान किसी एक नेता के पक्ष में नारे लगाने से बचने की सलाह दी। फिर भी नारे लगते रहे, जो इस बात का इशारा है कि कांग्रेस में पॉलिटिकल जगह की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

इस बैठक से पहले, धारीवाल ने गहलोत को राजस्थान कांग्रेस का 'हाईकमान' बताया था, यह एक ऐसा राजनीतिक बयान था जिसका राज्य में काफी वजन था, जहां 2023 में कांग्रेस के सत्ता खोने के बावजूद पूर्व सीएम की ऑर्गेनाइजेशनल पकड़ बरकरार है।

हालांकि, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और जोर देकर कहा कि केवल राहुल गांधी ही कांग्रेस हाईकमान हैं। खाचरियावास ने बहस खत्म करने की कोशिश करते हुए कहा, "राहुल गांधी ही हाईकमान हैं। शांति धारीवाल एक सीनियर लीडर हैं और कुछ भी कह सकते हैं।"

हालांकि, असहमति यहीं खत्म नहीं हुई। हाईकमान कौन है, इस पर विवाद के बीच, गहलोत ने खुद ऐसी किसी हैसियत का दावा करने से परहेज किया।

बहस का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लीडरशिप के फैसलों पर चर्चा की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका अधिकार पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान के पास है। गहलोत ने कहा, "यह हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। हम ऐसी चीज पर चर्चा क्यों करें जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है? यह पूरी तरह से हाईकमान की जिम्मेदारी है।"

उन्होंने समझाया कि केंद्रीय नेतृत्व सर्वे, जनता के सुझाव और संगठनात्मक समीक्षा के जरिए राज्यों में राजनीतिक हलचल पर लगातार नजर रखता है।

गहलोत ने कहा, "हाईकमान चुनाव से पहले और बाद में राजनीतिक माहौल पर लगातार नजर रखता है। साथ ही, जनभावना का आकलन करता है, जीतने वाले विधायक से फीडबैक लेता है और नियमित सर्वे करता है। राहुल गांधी ने अब टिकट बांटने से जुड़े सर्वे समेत इन सर्वे को करने के लिए एक समर्पित संस्थागत प्रणाली बनाया है। इन सभी इनपुट पर विचार करने के बाद फैसले लिए जाते हैं। इसलिए, इन मामलों पर कोई अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए।"

ऐसा लगा कि यह टिप्पणी उन्हें धारीवाल के दावे से दूर करती है, साथ ही दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के अधिकार को भी मजबूत करती है। ऑर्गेनाइजेशनल बेचैनी के साफ संकेतों के बीच लीडरशिप पर फिर से बहस शुरू हुई है।

पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जयपुर में नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस के प्रोटेस्ट से खास तौर पर गायब रहे हैं। कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा भी गायब रहे हैं, जिससे राज्य नेतृत्व के अंदर समन्वय को लेकर नए कयास लगाए जा रहे हैं।

इस बीच, गहलोत ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस उत्तर भारत में राजनीतिक रूप से मजबूत है और उन्हें भरोसा है कि पार्टी अगले विधानसभा चुनावों में राजस्थान में सत्ता में वापसी करेगी।

उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा, "हम देश के उत्तरी हिस्सों में सबसे मजबूत हैं।" उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी अगले विधानसभा चुनावों में सत्ता में लौटेगी।

जोधपुर के दौरे के दौरान उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा, "हम अगले विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं।" साथ ही, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की।

हालांकि कांग्रेस आधिकारिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना राष्ट्रीय हाईकमान मानती है लेकिन राजस्थान की राजनीति गहलोत के प्रभाव और गहलोत-पायलट के बीच सत्ता के समीकरण के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम