राजस्थान के सीकर में नीट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी ने की आत्महत्या

जयपुर, 16 जून (आईएएनएस)। पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जून को कोटा दौरे से ठीक पहले राजस्थान के एजुकेशन हब सीकर में नीट की तैयारी कर रहा एक छात्र मृत पाया गया। इस घटना ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ते संकट को उजागर किया है।

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22 वर्षीय उमेश माली नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था और तीसरी बार परीक्षा देने वाला था। वह सोमवार को सीकर स्थित परिवार के फ्लैट में फांसी पर लटका पाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया और जांच शुरू कर दी।

यह घटना पिछले एक महीने में सीकर में नीट परीक्षा देने वाले किसी छात्र द्वारा की गई आत्महत्या की दूसरी घटना है।

उद्योग नगर एसएचओ राजेश कुमार बुडानिया के अनुसार, नवलगढ़ के कारी गांव निवासी उमेश परीक्षा की तैयारी के दौरान अपनी मां, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ एक निजी आवासीय परिसर में रह रहा था। दोपहर में घर लौटने पर परिवार वालों ने उसे मृत पाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। उमेश के पिता लक्ष्मणराम माली मुंबई में टाइल्स ठेकेदार का काम करते हैं। परिवार उस फ्लैट का मालिक है, जहां उमेश पढ़ाई के लिए रह रहा था।

नीट की पुनर्परीक्षा 21 जून को होनी है और यह उमेश का तीसरा प्रयास होता। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि उमेश सोमवार सुबह अपनी मां को पैतृक गांव छोड़ने के बाद सीकर लौट आया था।

उनकी मृत्यु झुंझुनू जिले के 23 वर्षीय प्रदीप माहिच की आत्महत्या के ठीक एक महीने बाद हुई है। प्रदीप माहिच ने भी सीकर में आत्महत्या कर ली थी। प्रदीप पिछले तीन वर्षों से किराए के मकान में रह रहा था और नीट की तैयारी कर रहा था। उसके परिवार ने बताया था कि वा पढ़ाई में बहुत अच्छा था और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, लेकिन अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले वह परेशान था।

प्रदीप की मृत्यु ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने राहुल गांधी की मृतक के परिजनों से बात कराई थी। बाद में परिवार ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, जहां उन्होंने संवेदना व्यक्त की और उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया। यह ताजा त्रासदी राहुल गांधी के 17 जून को कोटा दौरे से ठीक पहले हुई है।

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी देश के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में छात्रों द्वारा आत्महत्या और उन पर पड़ रहे भारी दबावों पर केंद्रित एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल गांधी शाम 5:00 बजे से रात 9:30 बजे तक लगभग साढ़े चार घंटे छात्रों के बीच बिताएंगे और उनसे सीधे बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम की एक खास बात यह है कि इसमें किसी भी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं होगा। राहुल गांधी छात्रों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं, सुझावों और अनुभवों को सुनेंगे।

इस कार्यक्रम में नीट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है।

इस आयोजन के साथ, कांग्रेस पार्टी युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी छात्र संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं, नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक का विवाद और शिक्षा प्रणाली से संबंधित व्यापक चिंताएं शामिल हैं।

इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि यात्रा की पूर्व संध्या पर एक और विद्यार्थी की जान जाने के बाद राजस्थान के कोचिंग केंद्रों में छात्रों के कल्याण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, जिससे मौजूदा सहायता तंत्र की प्रभावशीलता और प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता के बारे में नए सवाल उठ रहे हैं।

--आईएएनएस

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