राजस्थान की सबसे चौड़ी मुकुंदरा सुरंग से आज से शुरू हुआ मुंबई से दिल्ली की ओर यातायात

जयपुर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के तहत राजस्थान के कोटा जिले में स्थित मुकुंदरा सुरंग से सोमवार से मुंबई से दिल्ली की ओर यातायात आधिकारिक रूप से शुरू हो गया।

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यह सुरंग राजस्थान की सबसे चौड़ी सड़क सुरंग है और इससे दरा घाटी क्षेत्र में लंबे समय से जाम की समस्या झेल रहे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सुरंग की दूसरी ट्यूब का निर्माण अंतिम चरण में है और इसके भी जल्द शुरू होने की संभावना है। दोनों ट्यूब पूरी तरह चालू होने के बाद संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और यात्रियों तथा माल परिवहन दोनों का यात्रा समय कम होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा विकसित इस परियोजना से परिवहन लागत कम होने और क्षेत्र में माल ढुलाई की गति तेज होने की उम्मीद है।

मुकुंदरा सुरंग का शुरू होना दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और महत्वपूर्ण हिस्से के चालू होने का संकेत है। इससे हाड़ौती क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था मजबूत होगी और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों को बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। दुनिया भर में प्रसिद्ध रामगंजमंडी का धनिया बाजार भी बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ उठाएगा।

इसके अलावा, कोटा स्टोन उद्योग और अन्य पत्थर उत्पादों से जुड़े कारोबारी भी अपने सामान को दिल्ली, मुंबई, गुजरात और अन्य प्रमुख बाजारों तक अधिक आसानी और तेजी से पहुंचा सकेंगे।

दरा घाटी क्षेत्र में एक्सप्रेसवे निर्माण और यातायात डायवर्जन के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। सुरंग खुलने के बाद भारी वाहन भीड़भाड़ वाले हिस्सों को बायपास कर सकेंगे, जिससे मौजूदा सड़कों पर दबाव कम होगा और स्थानीय तथा लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी।

सुरक्षा कारणों से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी या अन्य ज्वलनशील गैसों और खतरनाक रसायनों से भरे वाहनों को सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा, ताकि आग, विस्फोट या अन्य आपात स्थितियों के जोखिम को कम किया जा सके।

चेचट के पास स्थित यह सुरंग दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए मध्य प्रदेश की ओर निर्बाध आवागमन उपलब्ध कराएगी।

मध्य प्रदेश में इस मार्ग का अधिकांश हिस्सा पहले से चालू है और केवल वडोदरा की ओर कुछ हिस्सों का निर्माण कार्य बाकी है।

आठ लेन वाली यह दोहरी ट्यूब (ट्विन-ट्यूब) सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी सड़क सुरंगों में से एक है। इसके पूरी तरह जुड़ जाने के बाद कोटा से यात्रा करने वाले लोग मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात तक लगातार एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकेंगे, जिससे यात्रा समय में काफी कमी आएगी और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक संदीप अग्रवाल ने बताया कि मुंबई से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सुरंग सोमवार से खोल दी गई है। दूसरी ट्यूब का निर्माण तेजी से चल रहा है और शेष कार्य पूरा होते ही उसे भी आम यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम