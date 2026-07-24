राजस्थान: जयपुर में नीट परीक्षा लीक के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन

जयपुर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा लीक के खिलाफ जारी छात्रों का प्रदर्शन अब जयपुर तक फैल गया है। जवाहर सर्कल के पास पत्रिका गेट पर बड़ी संख्या में छात्र और प्रतियोगी परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवार जमा हुए और परीक्षा लीक के खिलाफ नारे लगाते हुए परीक्षा प्रणाली में अधिक जवाबदेही की मांग की।

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शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कथित परीक्षा लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और छात्रों ने पारदर्शी जांच और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की अपनी मांग दोहराई।

छात्र और युवा संगठन 20 जून से ही नीट परीक्षा लीक और परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन को कई राजनेताओं, खिलाड़ियों, बॉलीवुड हस्तियों, कार्यकर्ताओं, छात्र समूहों और समाज के सभी वर्गों के आम लोगों का समर्थन मिला है।

इसी बीच, राजस्थान के दो प्रमुख युवा नेता भी राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे आंदोलन में शामिल हो गए हैं, जो लगभग एक महीने से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की मांग को लेकर जारी है।

बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए जंतर-मंतर पहुंचे।

उनका यह दौरा प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस सहित कार्रवाई के कुछ दिनों बाद हुआ है।

दोनों नेताओं ने छात्रों से मुलाकात की और अपना समर्थन व्यक्त करते हुए केंद्र की एनडीए सरकार से संवाद के माध्यम से उनकी चिंताओं का समाधान करने का आग्रह किया।

संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और आरएएफ की कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए।

दिल्ली में हुई घटनाओं ने राजस्थान सहित कई राज्यों में इसी तरह के प्रदर्शनों को जन्म दिया है।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह से बातचीत के बाद गुरुवार देर रात अपनी 26 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त कर दी। उन्होंने मंत्रियों की उपस्थिति में जूस पीकर अपना उपवास तोड़ा।

इस घटनाक्रम के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर भी बात की और सख्त कानूनी प्रावधानों, प्रश्नपत्र लीक मामलों के लिए त्वरित अदालतों और परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाए जाने वाले कदमों सहित कई उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

--आईएएनएस

एमएस/