राजस्थान : हेरोइन और विदेशी हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, जांच जारी

जयपुर, 4 अगस्त (आईएएनएस)। पुलिस ने सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अफगान हेरोइन और विदेशी हथियारों की जब्ती के बाद इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। इन हथियारों की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई गई। इन हथियारों और नशीले पदार्थों को भारत-पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित राजस्थान के बीकानेर जिले के पास से जब्त किया गया।

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यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई है, जब हाल ही में बीकानेर पुलिस ने 10.999 किलोग्राम अफगान हेरोइन, 11 विदेशी पिस्तौल, 22 मैगजीन और 100 कारतूस बरामद किए। इन सभी पदार्थों को अंतरराष्ट्रीय सीमा खाजूवाला के पास छोड़ दिया गया था।

वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस खेप को जब्त किया गया था। वीरेंद्र सिंह पाली जिले का रहने वाला है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि यह पूरा अभियान विक्की उर्फ विक्रम द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो अभी पंजाब जेल में बंद है।

पुलिस के मुताबिक, विक्की पाकिस्तान के हैंडलर्स से संपर्क बनाकर रखता था और उसे हेरोइन के लिए भुगतान हवाला नेटवर्क के जरिए दिया जाता था। इस हवाला नेटवर्क को उसके साथी दुबई से संचालित करते थे।

अब इस पूरी कार्रवाई को संयुक्त रूप से बीकानेर पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से किया जा रहा है। अब सभी एजेंसियां पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को भी खंगाल रही है, जिसमें प्रमुख रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई भी शामिल है।

पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश और बीकानेर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा ने कहा कि अब जांचकर्ता पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तस्करी अभियान में हवाला का कैसे इस्तेमाल किया गया।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर समन्वित प्रयास किया जा रहा है कि सीमा पार पर सक्रिय सभी गिरोह का पता लगाया जा सके।

जांचकर्ताओं ने एक ऐसे संगठित नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया है, जो राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में सक्रिय हैं। पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क में मुख्य रूप से बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर युवा जुड़े हुए थे, जिन्हें जल्दी पैसे कमाने का झांसा दिया जाता था।

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। उसके पास से 50 हजार रुपए कैश भी बरामद किए गए। कहा जा रहा है कि यह पैसा उसे एक ऐसे ही खेप को पहुंचाने के एवज में मिला था।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम