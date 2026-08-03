राजस्थान: चूरू में टेम्पो और ट्रेलर की टक्कर में तीन महिलाओं की मौत

जयपुर, 3 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के चूरू जिले में सोमवार को बोबासर ओवरपास के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक टेम्पो ट्रैवलर की एक ट्रेलर ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई और 13 अन्य लोग घायल हो गए।

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यह हादसा सुजानगढ़ पुलिस स्टेशन इलाके में तब हुआ, जब कोलकाता के एक परिवार के 17 सदस्यों को ले जा रही टेम्पो ट्रैवलर सालासर बालाजी मंदिर से पुष्कर जा रही थी।

पुलिस के अनुसार, बोबासर ओवरपास के पास ट्रेलर ने टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मदद के लिए चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग और राहगीर घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

स्थानीय लोगों की मदद से बचाव दलों ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त गाड़ी से घायल यात्रियों और मृतकों को बाहर निकाला। बचाव अभियान की देखरेख के लिए सुजानगढ़ के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश वर्मा और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दरजाराम मौके पर पहुंचे।

घायलों को सुजानगढ़ के सरकारी बागरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि कई घायलों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें कड़ी चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है।

पुलिस ने बताया कि सभी पीड़ित पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले थे और उन्होंने राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा के लिए टेम्पो ट्रैवलर किराए पर लिया था।

सालासर बालाजी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद परिवार पुष्कर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ।

मृतकों के घरवालों और रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है।

टक्कर के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित रहा, जिसके बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाया और सामान्य आवाजाही बहाल की।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना की वजह बनी परिस्थितियों की जांच कर रही है।

हाल ही में बांसवाड़ा के थिकरिया इलाके में एक स्कूल वैन के खड़े ट्रक से टकरा जाने के कारण एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई और कम से कम छह अन्य घायल हो गए।

जनमेदी, बाहुबली कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड इलाके में रहने वाले बच्चे स्कूल जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी