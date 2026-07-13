रोजगार के वादों पर कांग्रेस को घेरेगी बीआरएस, 18 जुलाई को ‘युवा संग्राम सदास्सु’ की घोषणा

हैदराबाद, 13 जुलाई (आईएएनएस)। बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बेरोजगारी और 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा न करने के मुद्दे पर राजनीतिक अभियान शुरू करने जा रही है।
हैदराबाद बीआरएस के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों तलसानी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, सुधीर रेड्डी, मुता गोपाल, एमएलसी शंबीपुर राजू और एमएलसी एल रमना ने 18 जुलाई को सरूरनगर स्टेडियम में आयोजित होने वाली ‘युवा संग्राम सदास्सु’ नामक जनसभा की घोषणा की है।
इस सभा में प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा जारी युवा घोषणापत्र के तहत किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस सरकार की विफलता को उजागर किया जाएगा।
हैदराबाद स्थित तेलंगाना भवन में कार्यक्रम का पोस्टर जारी करते हुए बीआरएस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर की उपस्थिति में होने वाली इस बैठक में बेरोजगार युवाओं से किए गए अधूरे वादों, लंबित सरकारी भर्तियों और छात्र संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
युवा संग्राम सदास्सु उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान युवा घोषणापत्र जारी किया था।
बीआरएस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि 18 जुलाई को होने वाली यह बैठक बेरोजगार युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार के चुनावी वादों को लागू करने की मांग करने और अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाने का एक मंच प्रदान करेगी।