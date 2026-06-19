राजा रघुवंशी हत्याकांड: मेघालय पुलिस सोनम को दी गई जमानत को देगी चुनौती

शिलांग, 19 जून (आईएएनएस)। बहुचर्चित इंदौर के व्यापारी और अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत देने वाले कोर्ट के आदेश को मेघालय पुलिस चुनौती देगी। यह जानकारी शुक्रवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) इदाशिशा नोंगरांग ने दी।

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मीडिया से बातचीत में डीजीपी नोंगरांग ने कहा, "हम सोनम रघुवंशी को जमानत देने वाले अदालत के आदेश को चुनौती दे रहे हैं।" उन्होंने इस मामले को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई।

जांच के दौरान प्रक्रिया में कथित कमियों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नोंगरांग ने जांच अधिकारियों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि छोटी-मोटी गलतियों को मामले की जटिलता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जांच में कई आरोपी और कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल थीं, जिससे इस मामले को संभालने वाले अधिकारियों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण काम बन गया था।

नोंगरांग ने कहा, "आपको जांच अधिकारियों को थोड़ी छूट देनी होगी, खासकर तब जब मामले में कई लोग शामिल हों। जो मुद्दा उठाया जा रहा है, वह सिर्फ एक दस्तावेज से जुड़ा है जिसमें एक खास कानूनी धारा गलत तरीके से लिखी गई थी।"

डीजीपी ने साफ किया कि ट्रांजिट रिमांड की कार्यवाही में सही कानूनी प्रावधानों का जिक्र किया गया था और गड़बड़ी सिर्फ एक दस्तावेज तक सीमित थी, जिसमें धारा गलती से गलत लिखी गई थी।

नोंगरांग के मुताबिक, यह गलती तकनीकी थी और इसका जांच के मुख्य पहलुओं या आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ा।

उन्होंने कहा कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया और कथित चूक से जांच की निष्पक्षता पर कोई आंच नहीं आई।

इस हाईप्रोफाइल मर्डर केस ने लोगों का काफी ध्यान खींचा है और मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी की मौत से जुड़े हालात की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि उनके पास ठोस सबूत हैं और उन्हें मामले की मजबूती पर भरोसा है, क्योंकि यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है।

--आईएएनएस

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