राहुल गांधी पर अनिल राजभर का तंज, कहा-'भारत का हर नागरिक पीएम मोदी के साथ खड़ा'

लखनऊ, 21 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाती।

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश का हर बच्चा और भारत से लगाव रखने वाला हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि लोग प्रधानमंत्री को अपना समर्थन, प्यार, आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हैं। मंत्री के मुताबिक, राहुल गांधी जैसे नेता इसी बात से परेशान हैं और अपनी हताशा निकालने के लिए तरह-तरह की बेतुकी बातें करते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि जनता राहुल गांधी और कांग्रेस को लगातार सबक सिखा रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सीखने को तैयार नहीं है तो भगवान उसे सद्बुद्धि दे।

अनिल राजभर ने कांग्रेस और विपक्ष पर भारतीय सेना को लेकर गलत नैरेटिव और गलत तथ्यों के आधार पर सवाल उठाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सेना का मनोबल गिराने वाले मुद्दों को कांग्रेस और राहुल गांधी कथित तौर पर नहीं छोड़ते हैं।

उन्होंने कहा कि जहां भी भारत विरोधी नैरेटिव बनता है या ऐसा कोई मौका आता है, जिससे भारतीय सेना का मनोबल प्रभावित हो सकता है, वहां कांग्रेस और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठते हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस की आदत करार दिया और विपक्ष पर देशहित से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

वहीं, मेरठ में एसएसपी अविनाश पांडे पर किसान नेता दिग्विजय भाटी के साथ मारपीट करने के आरोपों को लेकर भी अनिल राजभर से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही हैं तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की वास्तविकता सामने आने के बाद जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के खिलाफ व्यवहार होता है तो उस पर कार्रवाई आवश्यक है।

--आईएएनएस

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