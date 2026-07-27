राहुल गांधी विदेशी ताकतों की कठपुतली, अपनी यात्राओं का हिसाब दें: निशिकांत दुबे

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं में पारदर्शिता की कमी है और उन्होंने इन यात्राओं की जांच की मांग की।

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विपक्ष के सदस्य बैनर लेकर जमा हुए और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की।

भाजपा सांसद दुबे ने कहा कि सरकार के बजाय राहुल गांधी को सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस नेता की विदेश यात्राओं को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं रही है।

निशिकांत दुबे ने मीडिया से कहा, "राहुल गांधी को ही जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 2004 से 2026 तक उन्होंने जो भी विदेश यात्राएं की हैं, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वह विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह के आंदोलन की बात करते हैं और किस तरह की फंडिंग की बात करते हैं। उनकी यात्रा के दौरान सोरोस के लोग कैसे मौजूद थे? 2008 में कांग्रेस और चीन के बीच क्या हुआ था? आज तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है। यह पारदर्शिता नहीं है।"

भाजपा सांसद ने आगे कहा कि विदेश यात्रा के दौरान विपक्ष के नेता की जिम्मेदारियां राष्ट्रीय प्रतिनिधि जैसी होती हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत की नीतियों को पेश करना चाहिए।

दुबे ने कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और जब विपक्ष के नेता विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो उन्हें वहां लोगों को भारत की नीतियों के बारे में बताना होता है। हालांकि जब भी राहुल गांधी ने विदेशी देशों का दौरा किया है, तो उन्होंने हमेशा भारत, सरकार और संविधान के खिलाफ बात की है।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के पद से हटाने की कोशिश की जाएगी और कांग्रेस नेता की विदेश यात्राओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने की मांग की।

उन्होंने कहा, "हम इस बात का प्रस्ताव लाने की योजना बनाएंगे कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के पद से कैसे हटाया जाए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उनकी विदेश यात्राओं की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाए। मैं निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करूंगा।"

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि वे देश के हितों के लिए नुकसानदेह गतिविधियों में शामिल होने जैसी बातों को छिपा सकें।

उन्होंने कहा, "वे सभी देश को तोड़ने की साजिश में शामिल हैं। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, और जो कुछ भी हुआ है,उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों बिके हुए एक कठपुतली हैं। वे राहुल गांधी नहीं, बल्कि विदेशी ताकतों की कठपुतली हैं।"

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी