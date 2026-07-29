राहुल गांधी ने संसद को गुमराह किया और छात्रों का अपमान किया: भाजपा

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा में हाल ही में पारित परीक्षा प्रश्नपत्र लीक रोधी कानून पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद और देश को गुमराह करने, तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कहने और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का काम किया।

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भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए बनाए गए नए और सख्त कानून का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत पेपर लीक गिरोहों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने संसद में चर्चा के दौरान बार-बार अपने तर्क बदले और छात्रों से जुड़े किसी भी गंभीर मुद्दे को प्रभावी ढंग से नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने यह गलत दावा किया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षा बलों ने गोली चलाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा करने का आदेश दिया।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई गोलीबारी नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि भीड़ नियंत्रण से जुड़े फैसले स्थानीय मजिस्ट्रेट परिस्थितियों के अनुसार लेते हैं, न कि केंद्रीय गृह मंत्री।

पात्रा ने राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण में "इडियट" और "अंधभक्त" जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा छात्रों और आम जनता का अपमान है तथा यह असंसदीय होने के साथ-साथ युवाओं के प्रति असम्मानजनक रवैया दर्शाती है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों द्वारा कथित दुर्व्यवहार के बेबुनियाद आरोप लगाकर सुरक्षाबलों के मनोबल और सम्मान को ठेस पहुंचाई है।

गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर जवाब देते हुए संबित पात्रा ने कहा कि गृह मंत्री शाह चर्चा के दौरान सदन में मौजूद थे। उन्होंने राहुल गांधी के इस आरोप को भी खारिज किया कि उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था या गृह मंत्री के सुरक्षा काफिले को लेकर लगाए गए आरोप सही हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए अशांति फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा छात्रों और युवाओं के हितों से अधिक गांधी परिवार के हितों को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि जहां भाजपा सुशासन, कानूनी सुधार और तथ्यों पर आधारित राजनीति में विश्वास रखती है, वहीं कांग्रेस गलत सूचनाएं फैलाने और राजनीतिक नाटक करने में लगी हुई है। पात्रा ने राहुल गांधी से संसद में दिए गए कथित "झूठे और भ्रामक" बयानों के लिए देश से माफी मांगने की मांग की।

--आईएएनएस

डीएससी