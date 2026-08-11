राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर दिखाया दोहरा रवैया : हेमंत खंडेलवाल

नई दिल्ली/भोपाल, 11 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर 'दोहरा रवैया' अपनाने का आरोप लगाया। यहां तक कि रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए।

खंडेलवाल ने रांची की घटना और दिल्ली में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच तुलना की। दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी और परीक्षा से जुड़ी चिंताएं उठाई थीं।

खंडेलवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने हाल ही में झारखंड की राजधानी में बच्चों के साथ हुआ बर्बर व्यवहार देखा। ये बच्चे बिना किसी अपशब्द का इस्तेमाल किए शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से विरोध कर रहे थे। फिर भी, कांग्रेस के समर्थन से चल रही झारखंड सरकार ने इन बच्चों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। दिल्ली की घटना पर इतनी मुखरता से बोलने के बाद, रांची की घटना पर राहुल गांधी की आवाज कहां चली गई?"

खंडेलवाल की ये टिप्पणियां रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों और नौकरी के उम्मीदवारों के खिलाफ कथित बल प्रयोग को लेकर मचे राजनीतिक विवाद के बीच आई।

रांची में विरोध-प्रदर्शन मुख्य रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं से जुड़ी मांगों पर केंद्रित रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों के झारखंड विधानसभा की ओर मार्च करने और पुलिस द्वारा उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करने के बाद आंदोलन और तेज हो गया।

भाजपा ने इस कार्रवाई को लेकर झारखंड सरकार की आलोचना की और इस घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है।

खंडेलवाल ने संसद में कामकाज में बाधा डालने को लेकर भी विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के बजाय एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने राहुल गांधी को संसद में रांची का मुद्दा उठाने की चुनौती दी।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी झूठ के आधार पर नैरेटिव बनाते हैं। वह लगातार झूठ फैलाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर बात का जवाब देने और छात्रों के कल्याण पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम राहुल गांधी को सीधे चुनौती देने के लिए तैयार हैं, सदन में आएं और रांची की घटना पर चर्चा करें। बिना किसी बाधा के जवाब देने दें और सदन को चलने दें।"

--आईएएनएस

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