राहुल गांधी की वापसी के बाद कर्नाटक कैबिनेट विस्तार की संभावना

बेंगलुरु, 13 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। बेंगलुरु और नई दिल्ली में हुई कई राजनीतिक बैठकों से संकेत मिला है कि पार्टी हाई कमांड आने वाले दिनों में अंतिम निर्णय ले सकती है।

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मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पदभार संभालने के 40 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल में केवल 13 मंत्री हैं, और यह अभी भी अधूरा है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने कोई समयसीमा घोषित नहीं की है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि राहुल गांधी के भारत लौटने के बाद विचार-विमर्श तेज होने की संभावना है।

एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय बेंगलुरु में हैं और जल्द ही नई दिल्ली लौटने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भी इस सप्ताह कांग्रेस हाई कमांड के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली आने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार 17 जुलाई तक होने की संभावना है। बेंगलुरु और नई दिल्ली में हुई कई उच्च स्तरीय बैठकों से संकेत मिलता है कि कांग्रेस हाई कमान अंतिम निर्णय लेने के करीब है।

एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंगलवार को नई दिल्ली लौटने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी मंगलवार (14 जुलाई) या इस सप्ताह के अंत तक लौटने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शिवकुमार के इस सप्ताह दिल्ली जाने की उम्मीद है, जहां राहुल गांधी और खड़गे से परामर्श के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

सोमवार को, कई कांग्रेस विधायकों ने बेंगलुरु स्थित शिवकुमार के आधिकारिक आवास कृष्णा में उनसे मुलाकात की, जहां आगामी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि शिवकुमार और केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद दोनों नए मंत्रियों की घोषणा से पहले हाई कमान की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

पिछले कुछ दिनों में मंत्री पद के लिए पैरवी तेज हो गई है। कई मंत्री पद के इच्छुक उम्मीदवारों ने दिल्ली स्थित एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उनसे मुलाकात कर अपने दावे पेश किए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/