राहुल गांधी के जन्मदिन पर सचिन पायलट समेत कांग्रेस नेताओं ने दी शुभकामनाएं, युवाओं की उम्मीद बताया

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर देशभर में कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके राजनीतिक प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें युवाओं के रोजगार, बेरोजगारी और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

Read More

दिल्ली स्थित 24, अकबर रोड पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश के युवा आज उम्मीद और अपेक्षा के साथ उनकी ओर देख रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था जिस दिशा में जा रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने लगातार मजबूती से आवाज उठाई है और उनके संघर्ष को सफलता मिलनी चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस अवसर पर कहा कि आज पार्टी में उत्साह का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और कई युवा परेशान होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने “सोई हुई सरकार को जगाने” की जिम्मेदारी उठाई है और वे युवाओं की आवाज बनकर उभरे हैं।

इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने राहुल गांधी को एक जन-नेता बताते हुए कहा कि वे लगातार समाज के पिछड़े, कमजोर, गरीब और वंचित वर्गों की आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि राहुल गांधी युवाओं की उम्मीद बनकर सामने आए हैं।

कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। वे जिस मिशन पर काम कर रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता मिले।

वहीं, कांग्रेस समर्थक जगदीश शर्मा ने दावा किया कि देशभर में युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं में राहुल गांधी को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्हें प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में देखने की चर्चा तेज है।

हैदराबाद में तेलंगाना जन समिति प्रमुख और एमएलसी एम. कोडंडाराम ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बाद से उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और वैचारिक ढांचे की आलोचना करते रहे हैं।

इसी अवसर पर तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके लंबे जीवन की कामना की। यह राजनीतिक सौहार्द का एक उदाहरण माना गया।

इसके साथ ही दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यूथ कांग्रेस द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लखड़ा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी गंभीर समस्या बन चुकी है, इसलिए इस मेले के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इसमें बड़ी कंपनियों ने भाग लिया और लगभग दस हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया।

इसी आयोजन में यूथ कांग्रेस नेता उदय भानु ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और पढ़े-लिखे युवा भी नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में चालीस हजार से अधिक युवा पहुंचे और उन्हें रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी