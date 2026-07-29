logo
भारत समाचार

राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा देश में अराजकता फैलाना है: देवेंद्र फडणवीस

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 29, 2026, 01:05 PM
राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा देश में अराजकता फैलाना है: देवेंद्र फडणवीस

नागपुर, 29 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी की हालिया आलोचनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने उन पर देश में अराजकता फैलाने का एकमात्र एजेंडा चलाने का आरोप लगाया।

फडणवीस ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए और मराठा जाति प्रमाण-पत्रों तथा नागपुर में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर सरकार का रुख स्पष्ट किया।

फडणवीस ने संसद में राहुल गांधी द्वारा लगाए गए उन सभी आरोपों को खारिज किया, जिसमें कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास देश के युवाओं के लिए कोई रचनात्मक सुझाव नहीं है।

सीएम फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं। देश जानता है कि वह कैसे बोलते हैं। उनका एकमात्र एजेंडा अराजकता फैलाना है, उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। मैंने उनका भाषण नहीं सुना क्योंकि उसमें कभी कोई ठोस बात नहीं होती। विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन राहुल गांधी ने युवाओं को क्या सकारात्मक विकल्प दिया? दूसरी ओर, प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं के बारे में सोचते हैं, और नया विधेयक परीक्षा प्रणालियों को कहीं अधिक सुरक्षित बनाएगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस और गृह विभाग को निर्देश दिया है कि वे अलग-अलग आंदोलनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लें। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने काफी संयम बरता।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल के नए विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने मराठा समुदाय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले पात्र लोगों को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और लंबित आवेदनों की संख्या में काफी कमी आई है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी पिछली सरकार ने मराठा समुदाय के कल्याण के लिए उतने फैसले नहीं लिए या उन्हें लागू नहीं किया, जितने मौजूदा सरकार ने किए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कोई असंतोष या शिकायत है, तो सरकार बातचीत के जरिए समाधान खोजने के लिए तैयार है।

नागपुर और राज्य के अन्य हिस्सों जैसे पालघर में भारी बारिश और जलभराव पर बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किए जाने के बाद प्रशासन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी।

--आईएएनएस

एमएस/