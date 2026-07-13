राहुल गांधी को भारत की गर्मी-बरसात से परेशानी, वे विदेश यात्राओं में रहते हैं व्यस्त: शाहनवाज हुसैन

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते हैं और उन्हें भारत की गर्मी, बारिश तथा मानसून से भी परेशानी होती है।

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समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में शाहनवाज़ हुसैन ने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस का राजनीतिक आधार काफी कमजोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) स्वयं राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसके बावजूद उसने कांग्रेस को कोई विशेष महत्व नहीं दिया है।

अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए हुसैन ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में सत्ता में रहने के दौरान केजरीवाल और उनकी पार्टी ने राजधानी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी इस समय पंजाब में सत्ता में है, जहां मुख्यमंत्री पर धार्मिक भावनाओं से जुड़े आरोप लग रहे हैं। हुसैन का दावा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव के समय ही धार्मिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय दिखाई देती है।

बांकीपुर विधानसभा सीट का उल्लेख करते हुए हुसैन ने कहा कि भाजपा ने पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन पारिवारिक कारणों से उन्होंने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई। इसके बाद पार्टी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का उम्मीदवार बांकीपुर सीट से भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा।

दतिया उपचुनाव में भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के सवाल पर शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि भाजपा में किसी भी व्यक्ति का टिकट पर अधिकार नहीं होता। उन्होंने कहा कि पार्टी निर्धारित प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन करती है और बांकीपुर की तरह दतिया में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि दतिया में भी भाजपा का उम्मीदवार बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगा।

--आईएएनएस

एसएके/एएस