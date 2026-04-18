Raebareli Encounter News : रायबरेली में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, वांटेड आरोपी गिरफ्तार

रायबरेली: उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खपर मलंग इलाके में पुलिस और वांछित बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस टीम गश्त कर रही थी, इसी दौरान पुलिस टीम ने जब संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो उसने भागने की कोशिश की। पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद बदमाश मौके पर ही गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ ‘ऑपरेशन लगड़ा’ के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों पर सख्ती करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर कार्रवाई कर रही थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी के एक मामले में काफी समय से वांछित चल रहा था और उसकी तलाश जारी थी। सूचना के आधार पर यह मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के साथ कोई अन्य सहयोगी भी शामिल थे या नहीं। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके।

घायल बदमाश की पहचान महाजन के रूप में हुई है, जो पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है।

जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर वैभव शुक्ला ने बताया कि रात में पुलिस एक घायल व्यक्ति को लेकर आई थी, जिसके पैर के निचले हिस्से में गोली लगी थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है।

--आईएएनएस