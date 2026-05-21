भारत समाचार

पंजाब एंड सिंध बैंक में 635 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून

पंजाब एंड सिंध बैंक में 635 अप्रेंटिस भर्ती, आवेदन 6 जून तक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 21, 2026, 10:57 AM
पंजाब एंड सिंध बैंक में 635 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून

नई दिल्ली: बैंकिंग क्षेत्र में काम करके अपना पेशेवर करियर शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर कुल 635 अप्रेंटिस पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 जून तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तय अंतिम तिथि या उससे पहले पूरा कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में नियमित ग्रेजुएशन की डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा में निपुण (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) होने चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 मई के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन मेरिट सूची, शारीरिक/चिकित्सीय स्वास्थ्य और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को प्रति माह 12,300 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 200 रुपए के साथ लागू टैक्स और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपए के साथ लागू टैक्स तय किया गया है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले खुद को एनएटीएस या एनएपीएस की ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट करें। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें। फिर रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान कर पत्र सबमिट कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र की एक कॉपी का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकालकर रख लें।

--आईएएनएस

डीके/वीसी

 

Graduate JobsIndia Jobs 2026Government JobsPunjab and Sind BankEmployment NewsOnline ApplicationBank JobsCareer UpdateBanking VacancyApprentice Recruitment

Related posts

Loading...

More from author

Loading...