अमृतसर में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने पंजाब पुलिस के एएसआई की हत्या की

नई दिल्ली: नगर परिषद चुनावों से पहले अमृतसर ग्रामीण के मजीठा से हिंसा की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पंजाब पुलिस के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) की ड्यूटी पर जाते समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

इस घटना ने चुनाव के दौरान इस इलाके में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं।

मृत पुलिस अधिकारी की पहचान एएसआई जोगा सिंह के तौर पर हुई है। वे घानिये गांव के रहने वाले थे और अमृतसर पुलिस में तैनात थे। अधिकारियों के मुताबिक, वे अपनी रोजाना की दिनचर्या के हिसाब से रविवार सुबह करीब 5 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकले थे।

पुलिस ने बताया कि जब एएसआई जोगा सिंह मजीठा के पास फतेहगढ़ चुरियां रोड पर हमजा मोड़ के पास पहुंचे, तो कुछ अज्ञात हमलावर पीछे से आए और उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। रिपोर्टों के मुताबिक, हमलावरों ने चार राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें से सभी अधिकारी को लगीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

एसएसपी अमृतसर ग्रामीण, सुहैल कासिम मीर ने कहा कि सुबह हमें जानकारी मिली कि फतेहगढ़-चुरियां मजीठा रोड पर एक पुलिस अधिकारी एएसआई जोगा सिंह का शव मिला है। यह जानकारी मिलते ही, संबंधित एसएचओ तुरंत मौके पर पहुंचे। शव पर गोली लगने का जख्म था। इसके बाद, शव को तुरंत सिविल अस्पताल भेज दिया गया।

दूसरी ओर, हमला करने के बाद, हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की खबर मिलते ही, मजीठा पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया, जबकि अपराध स्थल से सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक और तकनीकी टीमों को तैनात किया गया।

हमलावरों की पहचान करने और उनका पता लगाने की कोशिश में पुलिस अधिकारियों ने आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली है। अधिकारियों ने बताया कि हर संभावित पहलू की जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

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