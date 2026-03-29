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Project Cheetah India : तीन साल की हुई भारत की पहली मादा चीता 'मुखी', सीएम ने शेयर की तस्वीर

कुनो में जन्मी पहली चीता ‘मुखी’ का तीसरा जन्मदिन, संरक्षण प्रयासों को मिली मजबूती
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Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 02:40 PM
मध्य प्रदेश: तीन साल की हुई भारत की पहली मादा चीता 'मुखी', सीएम ने शेयर की तस्वीर

भोपाल: महत्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत जन्मी भारत की पहली चीता 'मुखी' रविवार को तीन साल की हो गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और विलुप्त हो रही इस प्रजाति को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयासों के लिए इस उपलब्धि को एक बड़ी सफलता के रूप में मनाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर 'मुखी' की खूबसूरत तस्वीरें साझा करते हुए इस खुशखबरी को राज्य और देश के लिए गर्व का क्षण बताया।

मुख्यमंत्री यादव ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर 'मुखी' के तीसरे जन्मदिन का जिक्र करते हुए कहा कि यह संरक्षण कार्यक्रम की सही दिशा को दर्शाता है और मध्य प्रदेश के प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाता है।

वन अधिकारी चीतों की निगरानी जारी रखते हुए उनके आवास की सुरक्षा और सामुदायिक सहयोग सुनिश्चित कर रहे हैं।

यह उपलब्धि इस उम्मीद को मजबूत करती है कि चीते एक बार फिर भारत के उपयुक्त भूभागों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकेंगे और देश की प्राकृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पुनर्स्थापित कर सकेंगे।

मुखी का जन्म 29 मार्च, 2023 को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ज्वाला नामक नामीबियाई चीते से हुआ था।

वह सात दशक से अधिक समय पहले देश से विलुप्त हो चुकी चीते की प्रजाति के बाद भारतीय धरती पर जन्म लेने वाली पहली चीते की संतान है।

एक असहाय शावक से लेकर एक स्वस्थ वयस्क चीता बनने तक मुखी की यात्रा परियोजना चीता की बढ़ती सफलता का प्रतीक है।

उसके सफल पालन-पोषण और प्रजनन ने पुनर्प्रवेश कार्यक्रम में नया आत्मविश्वास जगाया है।

मध्य प्रदेश के श्योपुर और मोरेना जिलों में फैला कुनो राष्ट्रीय उद्यान कुनो नदी के किनारे स्थित है।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह लगभग 748 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 344 वर्ग किलोमीटर का मूल कोर जोन भी शामिल है।

इसके विशाल खुले घास के मैदान शुष्क पर्णपाती वनों के साथ मिलकर इसे चीतों के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त बनाते हैं, जो इसे कान्हा और बांधवगढ़ जैसे अन्य प्रसिद्ध पार्कों से अलग करता है।

चीतों का पुनर्वास 17 सितंबर, 2022 को शुरू हुआ, जब नामीबिया से आठ चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया।

तब से यह पार्क वैश्विक आकर्षण का केंद्र बन गया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और भी जानवर यहां आ रहे हैं और शावकों के कई झुंड पैदा हो चुके हैं।

प्रोजेक्ट चीता ने लगातार प्रगति दर्ज की है, और अब दर्जनों भारतीय मूल के शावक बढ़ती आबादी में योगदान दे रहे हैं।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान के प्राचीन जंगलों का वन्यजीवों के लिए एक लंबा और महत्वपूर्ण इतिहास रहा है।

सम्राट अकबर के समय के मुगल अभिलेखों में इस क्षेत्र में हाथियों और शेरों का उल्लेख मिलता है।

--आईएएनएस

 

 

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