प्रशांत किशोर ने सरकार पर साधा निशाना, कहा-बिहार में अपराध और पलायन नहीं रुकने वाला

पटना, 14 अगस्त (आईएएनएस)। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर लगातार बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं। अब उन्होंने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है।
पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने कई बार कहा है कि जब तक बिहार का नेतृत्व आपराधिक प्रवृत्ति वाले इंसान के पास रहेगा, सरकार का चरित्र ही अपराध है, तो अपराधमुक्त समाज की कल्पना करना ही बेईमानी है। मैंने पहले ही कहा है कि अपराध नहीं रुकने वाला है।
उन्होंने कहा कि बिहार में नौकरी नहीं मिलने वाली है, पलायन नहीं रुकने वाला है क्योंकि लोगों ने इसके लिए वोट नहीं दिया। लोगों ने जाति, धर्म, भाजपा, जदयू और राजद के नाम पर वोट दिया है, तो ऐसे में अब चार साल आपको ये हत्या, अपराध और लूट झेलनी ही पड़ेगी।
प्रशांत किशोर ने सूखे नशे पर कहा कि हम लोग तीन साल से कह रहे हैं कि शराबबंदी की वजह से सूखा नशा बढ़ता जा रहा है। मैंने दो साल पहले ही 'उड़ता पंजाब' की तरह 'उड़ते बिहार' की चेतावनी दी थी। इस फर्जी शराबबंदी के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के कारण घर-घर में सूखे नशे का सेवन बढ़ रहा है। इससे समाज का बड़ा नुकसान होने वाला है।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि उन्हें उलटे-सीधे बयान देने से बचना चाहिए, वरना अन्य नेताओं की तरह आपकी भी कुंडली खोल दी जाएगी, तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वह बस वोट लेने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस तरह की गंदी राजनीति को समाज समझता है।
उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह उलटे-सीधे बयान देते हैं, लेकिन लोग उन्हें नजरअंदाज करते रहे हैं। अगर ज्यादा बोलेंगे, तो उनकी जानकारी लोगों के सामने रख दी जाएगी कि वह इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। किसी भी गंभीर विषय पर उनका बोलना ठीक नहीं है। एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ, नीट की लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए वह इस तरह के बयान दे रहे हैं।
प्रशांत किशोर ने बताया कि 17 अगस्त को विधायक पद के लिए शपथ ग्रहण होने वाला है। यह वैधानिक प्रक्रिया है और इसे पूरा करना है।
--आईएएनएस
एएमटी/पीएम