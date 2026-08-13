प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर निशाना साधा, बांकीपुर में शिक्षा और रोजगार की घोषणा की

पटना, 13 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार सरकार द्वारा भारत भूषण तिवारी के परिवार के एक सदस्य को वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी देने के फैसले के बाद, जन सुराज पार्टी के प्रमुख और विधायक प्रशांत किशोर ने कहा कि यह निर्णय सकारात्मक कदम है, लेकिन इससे पूर्ण न्याय नहीं मिलता।

उन्होंने तर्क दिया कि वास्तविक न्याय के लिए उन लोगों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है, जिन्होंने कथित तौर पर गोलीबारी का आदेश दिया और उसे अंजाम दिया।

उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दोषी पाए जाने वालों को कानूनी सजा मिले।

किशोर ने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए अन्य युवाओं के परिवारों को इसी तरह की सहायता क्यों नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से बंटी यादव के परिवार का जिक्र करते हुए तर्क दिया कि राजनीतिक कारणों से राहत को एक मामले तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रशांत किशोर का यह बयान पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर-16 के निवासियों से मिलने और अपनी निर्णायक जीत के लिए मतदाताओं को धन्यवाद देने के बाद आया। समर्थकों ने लड्डू के साथ उनका वजन करके जश्न मनाया, जिसके बाद किशोर ने सभा को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा अकेले किसी परिवार को प्रियजन के खोने के दुख से उबार नहीं सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस की कथित कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

किशोर ने इस अवसर का उपयोग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला करने के लिए भी किया और दावा किया कि बांकीपुर चुनाव परिणाम ने मुठभेड़ों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को बदल दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मुठभेड़ों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए सरकार पर अब अधिक दबाव है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के परिणाम ने तिवारी के परिवार के संबंध में सरकार के निर्णय में योगदान दिया है।

किशोर ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर भी चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि पुनः प्रवेश और वर्दी से संबंधित खर्चों सहित उच्च शुल्क परिवारों पर बोझ बन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वह स्कूल प्रशासकों से मिलने और फीस कम करने की दिशा में काम करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का मुद्दा उनकी प्राथमिकताओं में से एक है।

किशोर ने वादा किया कि बांकीपुर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में अगले साल दशहरा तक गुणवत्ता में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि यदि वादा किया गया सुधार साकार नहीं होता है, तो वह प्रभावित परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने और उनकी फीस का भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे।

किशोर ने बांकीपुर में रोजगार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

उन्होंने कहा कि उनका इरादा निर्वाचन क्षेत्र के 10,000 परिवारों में से प्रत्येक से कम से कम एक शिक्षित व्यक्ति को रोजगार दिलाने का है, विशेष रूप से उन शिक्षित युवाओं को लक्षित करना है जो वर्तमान में बेरोजगार हैं।

--आईएएनएस

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