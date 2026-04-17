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Piyush Goyal Statement : 'बेहद परेशान करने वाला और शर्मनाक': महिला आरक्षण पर लोकसभा में विपक्ष के रवैये पर पीयूष गोयल

लोकसभा विवाद पर गोयल का हमला, बोले- विपक्ष ने ‘नारी शक्ति’ के साथ किया धोखा
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Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 11:10 PM
'बेहद परेशान करने वाला और शर्मनाक': महिला आरक्षण पर लोकसभा में विपक्ष के रवैये पर पीयूष गोयल

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को विपक्ष की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से जुड़े एक संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने से रोक दिया और लोकसभा में इसे रोके जाने का 'जश्न' मनाया।

सदन में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा कि वे "बेहद परेशान करने वाली और शर्मनाक" थीं, और आरोप लगाया कि विपक्ष ने न सिर्फ बिल का विरोध किया, बल्कि उसे रोककर नारे भी लगाए।

 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, गोयल ने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और 'इंडिया' गठबंधन के दूसरे सहयोगी बहस करने के लिए नहीं, बल्कि बिल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक साथ आए थे।

 

उन्होंने लिखा, "आज, लोकसभा में एक बेहद परेशान करने वाला और शर्मनाक नज़ारा देखने को मिला। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और 'इंडी' गठबंधन बहस करने के लिए नहीं, बल्कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के लिए एक अहम संविधान संशोधन बिल को पास होने से रोकने के लिए एक साथ आए। एक ऐसा बिल जो महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की गारंटी देना चाहता था, उसे न सिर्फ खारिज किया गया, बल्कि हैरानी की बात यह है कि जीत के नारों के साथ उसका जश्न भी मनाया गया।"

 

उन्होंने पोस्ट में कहा, "यह विरोध की राजनीति नहीं है, बल्कि भारत की महिलाओं के साथ सोच-समझकर किया गया विश्वासघात है।"

 

विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए, गोयल ने कहा कि यह साफ नहीं था कि आखिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा था; उन्होंने आगे कहा कि ऐसे काम पितृसत्ता का समर्थन करने और महिलाओं के अधिकारों को दबाने के बराबर हैं।

 

उन्होंने आरोप लगाया कि बिल को रोककर, विपक्ष ने महिलाओं को विधायी निकायों में उनका सही प्रतिनिधित्व देने से मना कर दिया है।

 

गोयल ने पोस्ट में कहा कि ये घटनाएँ एक बड़े पैटर्न को दिखाती हैं, और उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर महिलाओं के सशक्तिकरण का विरोध करने और राष्ट्रीय प्रगति से ऊपर राजनीतिक हितों को रखने का आरोप लगाया।

 

उन्होंने कहा, "यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है। यह एक पैटर्न है।"

 

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष का रवैया न तो महिलाओं के हितों के अनुरूप था और न ही देश की आकांक्षाओं के।

 

गोयल ने आगे कहा कि इस मुद्दे के राजनीतिक नतीजे होंगे, और जोर देकर कहा कि महिला वोटर इन घटनाओं को याद रखेंगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "उनकी सोच सबके सामने आ गई है, जो न तो महिलाओं के हितों के साथ है और न ही एक उभरते भारत की आकांक्षाओं के साथ। हमारी नारी शक्ति का यह अपमान न तो भुलाया जाएगा और न ही माफ़ किया जाएगा। यह बात दूर-दूर तक फैलेगी, हर निर्वाचन क्षेत्र, हर राज्य और हर चुनाव में इसकी गूंज सुनाई देगी। भारत की महिलाएं याद रखेंगी कि कौन उनके साथ खड़ा था और कौन उनके खिलाफ।"

 

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष के इन कामों की 'राजनीतिक कीमत' न केवल 2029 के लोकसभा चुनावों में, बल्कि अन्य चुनावी मुकाबलों में भी देखने को मिलेगी।

 

उन्होंने कहा, "इस धोखे की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, न केवल 2029 के लोकसभा चुनावों में, बल्कि पूरे भारत में हर चुनाव में।"

--आईएएनएस

 

 

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