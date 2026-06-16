पवन कल्याण ने महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी का लिया संज्ञान, गृह मंत्री अनीता पर अमरनाथ के बयान की निंदा की

अमरावती, 16 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मंगलवार को राज्य की गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता पर पूर्व मंत्री गुडीवाड़ा अमरनाथ की टिप्पणियों की निंदा की।

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सोशल मीडिया पोस्ट में जन सेना नेता ने कहा कि महिलाओं के पहनावे और लुक पर टिप्पणी करना उन्हें नीचा दिखाने जैसा है।

पवन कल्याण ने कहा कि आलोचना पॉलिसी पर होनी चाहिए, न कि पहनावे और लुक पर।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता अमरनाथ का नाम लिए बिना डिप्टी सीएम ने कहा कि गृह मंत्री अनीता के बारे में पूर्व मंत्री की टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं।

उन्होंने कहा, "हम इन टिप्पणियों की निंदा करते हैं। उस नेता की पार्टी के सदस्य महिलाओं के पहनावे और लुक पर टिप्पणी करने के स्तर तक गिर गए हैं। महिलाओं के बारे में बात करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी टिप्पणियां सिर्फ अनीता को ही निशाना नहीं बनातीं, बल्कि सभी महिलाओं का अपमान करती हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि सिविल सोसाइटी पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों के हर शब्द पर बारीकी से नजर रखती है।"

उन्होंने कहा, "राजनीति में आलोचना और जवाबी आलोचना तो होती ही है, लेकिन ये पॉलिसी पर केंद्रित होनी चाहिए। अगर कोई खास पॉलिसी पसंद नहीं है तो आलोचना उसी पॉलिसी पर होनी चाहिए।"

जन सेना नेता ने सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं को भी सलाह दी कि वे पूर्व मंत्री की टिप्पणियों का जवाब देते समय सावधानी बरतें।

पवन कल्याण ने आगे कहा, "गठबंधन के सभी नेताओं के लिए मेरा एक सुझाव है। जब हम ऐसी पार्टी की टिप्पणियों का कड़ा जवाब दें जो अपनी बेतुकी बातों से अपने ही घर की महिलाओं को भी नीचा दिखाने के लिए जानी जाती है तो हमें जनता के सामने उनकी टिप्पणियों की आपत्तिजनक प्रकृति को उजागर करना चाहिए। गठबंधन के सभी नेताओं को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए मजबूती से जवाब देना चाहिए जिसकी सिविल सोसाइटी सराहना करे। गठबंधन को विपक्षी पार्टी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भद्दी भाषा और बेबुनियाद टिप्पणियों की कोई जरूरत नहीं है।"

गृह मंत्री अनीता तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) से हैं, जो गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। टीडीपी नेताओं ने वाईएसआरसीपी नेता की टिप्पणियों पर पहले ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

टीडीपी के राज्य अध्यक्ष और गजुवाका विधायक पल्ला श्रीनिवास राव ने अमरनाथ की टिप्पणियों को बेहद अपमानजनक, महिलाओं के प्रति नफरत भरा और लोकतांत्रिक बातचीत के लिए अशोभनीय बताया।

श्रीनिवास ने मांग की कि अमरनाथ अपनी टिप्पणियां वापस लें और अनीता तथा राज्य भर की महिलाओं से बिना शर्त माफी मांगें।

श्रीनिवास ने कहा कि राजनीतिक आलोचना लोकतंत्र का एक स्वीकृत हिस्सा है, लेकिन किसी महिला के लुक, पहनावे, सजने-संवरने या निजी पसंद को निशाना बनाकर किए गए व्यक्तिगत हमले राजनीतिक स्तर में खतरनाक गिरावट को दर्शाते हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी