भारत समाचार

Bihar Weather Update : पटना में भीषण तूफान और बारिश से बिगड़े हालात, यातायात और बिजली आपूर्ति ठप

पटना में तूफान और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में पेड़ गिरे
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 08, 2026, 03:59 PM
बिहार: पटना में भीषण तूफान और बारिश से बिगड़े हालात, यातायात और बिजली आपूर्ति ठप

पटना: अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को पटना में भीषण तूफान और भारी बारिश ने कहर बरपाया, जिससे पूरे शहर में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हो गया।

तेज हवाओं ने कई इलाकों में पेड़ उखाड़ दिए, वाहनों को नुकसान पहुंचाया, यातायात बाधित किया और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। तूफान का सबसे ज्यादा असर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आधिकारिक आवास के आसपास देखा गया। तूफान के दौरान मुख्यमंत्री के आवास के ठीक बाहर एक विशाल पेड़ गिर गया।

मुख्यमंत्री आवास के पीछे स्थित राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास के पास भी कई अन्य पेड़ गिर गए। गिरे हुए पेड़ों से आसपास खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। पास में तैनात सुरक्षाकर्मी बाल-बाल बच गए, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है।

पटना में राजद कार्यालय परिसर के अंदर भी एक बड़ा पेड़ गिर गया। घटना के समय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने कक्ष में मौजूद थे। पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर वह तुरंत अपनी बेटी के साथ मीटिंग रूम की ओर भागे और बाल-बाल बच गए। तूफान के कारण पटना के कई इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, क्योंकि उखड़े हुए पेड़ और टूटी हुई डालियां सड़कों पर गिर गईं।

राजदाबाद कार्यालय के पास और बेली रोड पर यातायात विशेष रूप से प्रभावित हुआ, जिससे रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। अचानक आए तूफान के दौरान पेड़ और डालियां सड़कों पर गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटनाओं की सूचना मिलते ही नगर निगम और आपदा राहत एजेंसियों की टीमें प्रभावित स्थानों पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया।

तूफान के दौरान पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल निवासियों की सहायता करते और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हुए भी देखे गए। अधिकारियों ने बताया कि सड़कों से गिरे पेड़ों को हटाने, यातायात को सामान्य करने, बाधित बिजली आपूर्ति की मरम्मत करने और तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए बहाली का काम जारी है।

अचानक हुई भारी बारिश और तेज हवाओं ने निवासियों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि कई इलाकों में पेड़ लगभग एक साथ गिर गए। अधिकारी शहर के तूफान प्रभावित हिस्सों में स्थिति पर नजर रखते हुए सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं।

--आईएएनएस

 

 

heavy rainfallPatna Stormnatural disasterUrban FloodingBihar WeatherBreaking News Indiaweather updateTraffic JamElectricity DisruptionDisaster Management

Related posts

Loading...

More from author

Loading...