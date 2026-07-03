पटना पुलिस ने एक होटल में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का किया भंडाफोड़, 10 महिलाओं का रेस्क्यू

पटना, 3 जुलाई (आईएएनएस)। राजधानी पटना में पुलिस ने एक होटल में चल रहे संदिग्ध वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 10 महिलाओं को बचाया और पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। पटना पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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पटना पुलिस के अनुसार, एक विशेष टीम ने गुरुवार रात गांधी मैदान इलाके में एक होटल पर छापा मारा। यह ऑपरेशन गांधी मैदान पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में खास खुफिया जानकारी मिलने के बाद चलाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिली थी कि होटल से काफी समय से एक संगठित वेश्यावृत्ति रैकेट चल रहा था। इसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम ने होटल की तलाशी ली और छापेमारी के दौरान कई कमरों की जांच की। बचाई गई महिलाओं को सुरक्षात्मक हिरासत में ले लिया गया है।

शुरुआती जांच से पता चला है कि उन महिलाओं में से अधिकतर पश्चिम बंगाल और दिल्ली की रहने वाली हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें किन हालात में पटना लाया गया था और क्या वे मानव तस्करी या जबरदस्ती का शिकार थीं।

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल परिसर से शराब की बोतलों समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद कीं। अधिकारियों ने मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है ताकि कथित नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की जा सके और डिजिटल सबूत जुटाए जा सकें।

हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस टीम होटल संचालक और रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि होटल चलाने वालों को इन कथित गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में पता था या उन्होंने इसमें मदद की थी।

जांच के हिस्से के तौर पर पुलिस टीम ने होटल के गेस्ट रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं।

सिटी एसपी संकेत कुमार ने कहा कि होटल से आपत्तिजनक चीजें और शराब की बोतलें बरामद की गईं। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से वेश्यावृत्ति रैकेट के होने का संकेत मिलता है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।

--आईएएनएस

डीसीएच/