पटना एनकाउंटर पर जदयू नेता श्याम रजक बोले- न अपराधी बचेंगे और न ही बख्शे जाएंगे

पटना, 16 जुलाई (आईएएनएस)। जदयू विधायक श्याम रजक ने पटना एनकाउंटर मामले सहित कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। आईएएनएस से बातचीत करते हुए मुठभेड़ को लेकर श्याम रजक ने कहा कि सरकार की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि अपराधी न बचेंगे और न ही बख्शे जाएंगे। किसी भी घटना का होना स्वाभाविक है; इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अपराधी बच नहीं पाएंगे। अगर पटना में एनकाउंटर किया गया है, तो इससे जाहिर है कि सरकार सचेत है।

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पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को लेकर उन्होंने कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, रोजगार और कृषि के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पलायन पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन इसके जारी रहने के बावजूद, पलायन करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है और लोगों की आय बढ़ी है, जिसका नतीजा है कि लोग अब स्वास्थ्य सेवा पर अधिक खर्च करने में सक्षम हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और बीमारियों के लिए बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं।

राजद सांसद अभय कुशवाहा की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात पर उन्होंने कहा, "नेता राज्य के मुद्दों को हल करने के लिए होते हैं, इसलिए हर कोई उनसे मिलता है। सांसद और आम नागरिक भी उनसे मिलते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की हो। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है, और ऐसा लगता भी है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर उथल-पुथल मची है। ऐसे हालात में कई घटनाक्रम हो सकते हैं, और यह मुलाकात भी उसी का हिस्सा हो सकती है। लेकिन बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री और अभय कुशवाहा खुद इन सवालों का जवाब दें।"

बिहार कैबिनेट की ओर से पंचायतों को टैक्स और फीस वसूलने का अधिकार दिए जाने पर उन्होंने कहा, "जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई और चुने हुए प्रतिनिधियों, गांव के मुखिया से लेकर पंचायत समिति और वार्ड कमेटी के सदस्यों तक, को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब से उन्हें रेवेन्यू वसूलने का अधिकार देना भी उतना ही जरूरी रहा है। इस फैसले से उनकी आर्थिक क्षमता मजबूत होगी।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम