पाटलिपुत्र स्टेशन पर अभ्यर्थियों का हंगामा, परीक्षा स्पेशल ट्रेन में की तोड़फोड़; पुलिस ने की हवाई फायरिंग

पटना, 14 जून (आईएएनएस)। बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा को लेकर रविवार को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा हो गया। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होनी थी, जिसके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी देर रात ही स्टेशन पहुंच गए थे। स्थिति तब बिगड़ गई जब पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन में सवार होने को लेकर अभ्यर्थियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। नाराज छात्रों ने ट्रेन के आगे बैठकर धरना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा ट्रेन में तोड़फोड़ किए जाने की भी सूचना है।

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हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी स्टेशन पहुंचे। मौके पर आईजी जितेंद्र राणा, एसपी समेत कई आलाधिकारी मौजूद हैं। हंगामे के दौरान आईजी जितेंद्र राणा को हल्की चोट लगने की सूचना है। वहीं, रूपसपुर थाना प्रभारी भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ट्रेन परिचालन बाधित कर रहे हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने तीन राउंड हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद भी काफी देर तक स्टेशन परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन अभ्यर्थियों को समझाने-बुझाने में जुटा है और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

आईजी जितेंद्र राणा ने कहा, "यहां लगभग 200-250 छात्र थे जो ट्रेन को चलने से रोक रहे थे। जब पुलिस ने आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस बल के साथ मिलकर उन्हें रास्ता खाली करने के लिए मनाने की कोशिश की, तो उनमें से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए पुलिस ने जरूरी कार्रवाई की। पुलिस ने भीड़ को हटा दिया गया और अब सभी ट्रेनें फिर से चलने लगी हैं। हमारे कुछ कर्मियों को भी पत्थर लगे। हालांकि कोई गंभीर चोट या बड़ी समस्या नहीं है।"

डीएम डॉ. त्यागराजन ने बताया, "देर रात हमें सूचना मिली कि कुछ लोग ट्रेन की व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया गया था और दो स्पेशल ट्रेनें पहले से ही वहां मौजूद थीं। खबर है कि कुछ असामाजिक तत्व प्रदर्शनकारियों के बीच मिल गए और पत्थरबाजी करने लगे। इसके बाद कम से कम बल का इस्तेमाल करके भीड़ को हटाया गया और शांति बहाल की गई। अब स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी