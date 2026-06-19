पश्चिमी विक्षोभ से बदला राजस्थान का मौसम, 24 जून तक कई जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट

जयपुर, 19 जून (आईएएनएस)। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के मौसम का मिजाज बदला है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान देखने को मिले। 21 से 24 जून तक राज्य के कई जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान है।

Read More

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में सबसे अधिक 85 मिमी बारिश दर्ज की गई।

वहीं, जयपुर स्थित मौसम केंद्र ने अगले 48 घंटों में मौसम की गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान लगाया है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर डिवीजन के कुछ हिस्सों के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र में तेज आंधी-तूफान, 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने इसी दौरान जोधपुर, उदयपुर और कोटा डिवीजन के कुछ हिस्सों में भी आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम की मौजूदा स्थिति नए सक्रिय हुए 'पश्चिमी विक्षोभ' के कारण बनी है, जिससे राज्य के बड़े हिस्से में वातावरण के अस्थिर रहने की संभावना है।

पूर्वानुमान के अनुसार, 21 जून से 24 जून तक बीकानेर, जयपुर और भरतपुर डिवीजन में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे आंधी-तूफान के दौरान सावधानी बरतें, खासकर उन इलाकों में जहां तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है।

हालांकि, आने वाले दिनों में दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।

इसी बीच, राज्यभर में तापमान में अंतर देखा गया। श्रीगंगानगर 41.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म जगह रही। फलोदी और जालौर में रात का तापमान सबसे ज़्यादा 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिलानी (झुंझुनू) और सीकर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

--आईएएनएस

डीसीएच/