पश्चिम बंगाल: विधानसभा का बढ़ा हुआ बजट सत्र सोमवार से शुरू, विभागों के बजट पर की जाएगी चर्चा

कोलकाता, 20 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बढ़ा हुआ बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा, जिसमें विभागों के बजट पर चर्चा की जाएगी। यह सत्र 25 जुलाई तक चलेगा। बढ़ाए गए सत्र की शुरुआत 'मेंशन्स फेज' से होगी, जिसमें अलग-अलग विधायक स्थानीय मुद्दों, अपने चुनाव क्षेत्र की चिंताओं या जनहित के मामलों को संक्षेप में सदन के सामने रखेंगे।
सोमवार को बढ़े हुए सत्र के पहले हिस्से के आखिर में और पूरे दूसरे हिस्से में राज्य के स्वास्थ्य, पंचायत मामलों, ग्रामीण विकास और परिवहन विभागों के लिए बजट आवंटन पर चर्चा की जाएगी। विभागों के मंत्री चर्चा में हिस्सा लेंगे और चर्चा के दौरान विधायकों की ओर से उठाए गए सवालों और चिंताओं का जवाब देंगे। पूरे सत्र के दौरान राज्य सरकार के 13 विभागों के लिए बजट आवंटन पर चर्चा की जाएगी।
विधानसभा सचिवालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि राज्य के गृह विभाग के बजट आवंटन पर चर्चा के लिए सबसे ज्यादा समय दिया गया है। 22 जुलाई को राज्य के गृह विभाग के बजट आवंटन पर चर्चा के लिए कुल तीन घंटे तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी अंतिम जवाब देंगे।
राज्य कैबिनेट के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "2021 से 2026 तक तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल के पिछले 15 वर्षों में, विभागीय बजट आवंटन पर चर्चा के मामले बहुत कम थे। ज्यादातर मामलों में, विभागीय बजट आवंटन के प्रस्तावों, खासकर उन विभागों के प्रस्तावों को जो सीधे पिछली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नियंत्रण में थे, सदन में चर्चा किए बिना ही 'गिलोटिन' (बिना चर्चा के पारित) कर दिया जाता था।"
राज्य कैबिनेट के एक सदस्य ने आगे बताया, "नई सरकार विभागीय आवंटन पर चर्चा की व्यवस्था को फिर से शुरू करना चाहती है, जिसमें उन विभागों पर खास ध्यान दिया जाएगा जिनके कामकाज का दायरा बड़े जनहित से जुड़ा है। नई सरकार इस व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता चाहती है ताकि विपक्ष के विधायक भी इस मामले में अपने सुझाव दे सकें।"
हाल ही में, पत्रकार से राजनेता बने राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने घोषणा की थी कि अब नई राज्य सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश करेगी; यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था।