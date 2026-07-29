पश्चिम बंगाल: रेत माफिया के खिलाफ लॉ एनफोर्समेंट की कार्रवाई; 5.5 करोड़ कैश और 15 किलो सोना बरामद

कोलकाता, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम पुलिस की ओर से रेत माफिया टुल्लू मंडल उर्फ ​​मोहम्मद नजीबुद्दीन के खिलाफ लॉ एनफोर्समेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। लॉ एनफोर्समेंट की ओर से की गई कार्रवाई की मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने तारीफ की है।

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मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "रेत माफिया पर कार्रवाई के लिए हमारे लॉ एनफोर्समेंट स्टाफ का काम तारीफ के काबिल है। सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर एक सटीक ऑपरेशन के बाद बीरभूम पुलिस ने मोहम्मद बाजार पुलिस स्टेशन के तहत गैरकानूनी रेत माफिया टुल्लू मंडल उर्फ ​​मोहम्मद नजीबुद्दीन के ठिकाने पर एक बड़ी रेड की।

मुख्यमंत्री ने लिखा, "ऑपरेशन में गैरकानूनी तरीके से जमा की गई भारी मात्रा में दौलत का पता चला है। अब तक 5.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया और गिनती अभी भी जारी है। वहीं, 15 किलो सोना बरामद किया गया है।

उन्होंने लिखा, "इस ऑपरेशन में शामिल पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी, बीरभूम जिले के पुलिस अधीक्षक और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टाफ की और से की गई कड़ी कार्रवाई के लिए बहुत तारीफ करता हूं।"

मुख्यमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया, "पश्चिम बंगाल सरकार का भ्रष्ट लोगों के खिलाफ चल रहा अभियान 'करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर जारी रहेगा। यह बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि किसी भी ऐसे इंसान को बख्शा नहीं जाएगा जिसका अतीत खराब रहा हो, जिसने सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करके और उस समय की सत्ताधारी पार्टी के साथ साठगांठ करके पैसा कमाया हो।"

सीएम ने लिखा, "सरकारी पैसा लोगों का है, और जो इसे लूटेंगे, उन्हें कानून की पूरी सजा मिलेगी। निगरानी और बिना किसी समझौते के कार्रवाई जारी रहेगी। माफिया सिंडिकेट पर कार्रवाई जारी रहेगी।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम