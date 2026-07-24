पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी 27 जुलाई को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी

कोलकाता, 24 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 जुलाई को नई दिल्ली में नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में शामिल होंगी।

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इसी के साथ, उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के दमदम निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सांसद सौगत रॉय को लोकसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त करने की घोषणा की।

रॉय ने बीरभूम निर्वाचन क्षेत्र से चार बार की लोकसभा सांसद शताब्दी रॉय का स्थान लिया है। शताब्दी रॉय उन 20 पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसदों में शामिल हैं, जो हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद त्रिपुरा स्थित राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हो गए हैं।

इन 20 लोकसभा सदस्यों के एनसीपीआई में शामिल होने के बाद, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की मौजूदा संख्या मात्र आठ रह गई है। ममता बनर्जी के भतीजे और दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके नेता वर्तमान में लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं।

याद रहे, 21 जुलाई को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि वह जल्द ही विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वह नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने में केवल सांकेतिक उपस्थिति दर्ज कराएंगी या सक्रिय रूप से भाग लेंगी।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि राजधानी में उनका एकमात्र निर्धारित कार्यक्रम सीजेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन में शामिल होना होगा या वे विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं, विशेषकर कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठकें भी करेंगी।

21 जुलाई को ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी आंदोलन आयोजित करने के लिए इंडिया (भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन) ब्लॉक के तहत एकजुट होने का आह्वान किया।

--आईएएनएस

एमएस/