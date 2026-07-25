पश्चिम बंगाल: मुख्यमंत्री ने तृणमूल सरकार से जुड़े पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया

कोलकाता, 25 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को पांच पुलिस अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की। ये अधिकारी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान विवादों में घिरे थे और उन पर पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप था।

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छह दिवसीय विस्तारित बजट सत्र के समापन दिवस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने निलंबित किए गए पांच अधिकारियों के नामों की घोषणा की। इन अधिकारियों में एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी भी शामिल है।

निलंबित आईपीएस अधिकारी कोटेश्वर राव दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर पुलिस जिले के पूर्व अधीक्षक थे। वे तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते थे।

निलंबित किए गए अन्य चार अधिकारी हैं: उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज पुलिस स्टेशन के पूर्व इंस्पेक्टर-इन-चार्ज मोअज्जम हुसैन, कोलकाता पुलिस के अंतर्गत बरतला पुलिस स्टेशन के पूर्व ऑफिसर-इन-चार्ज सुबर्ण दत्ता चौधरी, बरतला पुलिस स्टेशन के पूर्व सब-इंस्पेक्टर साधन पांडे, और नादिया जिले के कृष्णानगर पुलिस स्टेशन के पूर्व इंस्पेक्टर-इन-चार्ज अमलेंदु बिस्वास।

मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल (2021 से 2026) के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुलिस का दुरुपयोग किया गया। सनातन धर्म का पालन करने वालों की भावनाएं आहत हुईं।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद इस साल मई में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद सीएम अधिकारी ने अगस्त 2024 में कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कर्तव्य में लापरवाही के आरोपी तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।

उस मामले में निलंबित किए गए तीन आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार गोयल (तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त), अभिषेक गुप्ता (तत्कालीन पुलिस उपायुक्त, उत्तरी प्रभाग), और इंदिरा मुखर्जी (तत्कालीन पुलिस उपायुक्त, मध्य प्रभाग) थे। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए थे।

इसी महीने की शुरुआत में, आईपीएस अधिकारियों के निलंबन की अवधि 120 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा कि उनके प्रशासन में शासन में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/