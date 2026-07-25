पश्चिम बंगाल में मानसून मेहरबान, रविवार से उत्तर बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट

कोलकाता, 25 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में पिछले एक सप्ताह से जारी बारिश का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को कहा कि दक्षिण बंगाल में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि रविवार से उत्तर बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

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कोलकाता स्थित अलीपुर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक हबीबुर रहमान बिस्वास ने बताया कि मानसून की ट्रफ रेखा राजस्थान के बीकानेर से पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक मिदनापुर के ऊपर से गुजर रही है। इसके साथ ही समुद्र तल के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है, जिसके कारण राज्य में बारिश का सिलसिला बना रहेगा।

उन्होंने कहा कि शनिवार को दक्षिण बंगाल के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सोमवार से बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन बुधवार को तटीय और आसपास के जिलों में एक बार फिर भारी बारिश होने के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को दक्षिण 24 परगना, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर में अगले कुछ दिनों तक भी भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी।

उत्तर बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार और कालिम्पोंग जिलों में रविवार से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन पांचों जिलों में बुधवार तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

राजधानी कोलकाता में शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है, लेकिन अधिक नमी (ह्यूमिडिटी) के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को बारिश कम रहेगी, जबकि मंगलवार और बुधवार को फिर से बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है।

शुक्रवार को कोलकाता का अधिकतम तापमान 29.06 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.04 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 25.02 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इस दौरान शहर में सापेक्षिक आर्द्रता (रिलेटिव ह्यूमिडिटी) 90 से 98 प्रतिशत के बीच रही।

--आईएएनएस

डीएससी