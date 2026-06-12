पश्चिम बंगाल में ईवीएम जलने और नीट पेपर लीक पर सपा ने भाजपा पर साधा निशाना

लखनऊ, 12 जून (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने पश्चिम बंगाल में 4,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जलकर राख होने और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोला है।

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रविदास मेहरोत्रा ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल के एक सरकारी कार्यालय में आग लगने की घटना में बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें नष्ट हो गईं। ईवीएम से दोबारा गिनती की लगातार मांग की जा रही थी और इस मामले में हाई कोर्ट में केस भी दायर किया गया था।

उन्‍होंने कहा कि संभवत: हाई कोर्ट यह आदेश करने वाला था कि पश्चिम बंगाल में फिर से री-काउंटिंग कराई जाए। लेकिन इसी बीच चुनाव की 4,000 ईवीएम उपयोग में लाई गई थी, जिनको जलाने का काम हो गया है।

नीट परीक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि पिछले वर्ष पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों के कारण छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मेहरोत्रा ने कहा कि परीक्षा रद्द होने और दोबारा आयोजित किए जाने जैसी परिस्थितियों से अभ्यर्थियों को मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

रविदास मेहरोत्रा ​​कहते हैं, "नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और भाजपा के लोगों ने भारी रकम लेकर पेपर लीक किया था। इसके बाद परीक्षाएं रद्द कर दी गईं, लेकिन किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 21 जून को फिर से परीक्षा होने जा रही है और नीट परीक्षा के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। हम चाहते हैं कि नीट परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से आयोजित हो और इस बार पेपर लीक न हो।"

उन्‍होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पेपर लीक करने का काम करते हैं और बाद में परीक्षाएं निरस्‍त होती हैं। इससे नौजवानों के भविष्‍य के साथ खिलवाड़ होता है। 21 जून को होने वाले नीट पेपर की परीक्षा दोबारा लीक नहीं होनी चाहिए।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी