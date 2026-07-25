पश्चिम बंगाल को मिलेगी नई विधानसभा, न्यू टाउन में बनेगी नई बिल्डिंग

कोलकाता, 25 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा भविष्य में एक नई जगह पर शिफ्ट होगी। इसके लिए कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित न्यू टाउन को नई विधानसभा बिल्डिंग के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को सदन को इस योजना के बारे में जानकारी दी।

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उन्होंने कहा कि लोकसभा की तरह ही एक नई विधानसभा बिल्डिंग बनानी होगी। परिसीमन और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के कारण विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे मौजूदा विधानसभा में बैठने की जगह देना मुश्किल हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने छह दिन के बढ़ाए गए बजट सत्र के आखिरी दिन बोलते हुए स्पीकर रथिंद्र बोस से अनुरोध किया कि वे न्यू टाउन में प्रस्तावित जगह का दौरा करने के लिए सभी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल का इंतजाम करें।

उन्होंने सुझाव दिया कि शुरुआती योजना तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्‍ल्‍यूडी) के प्रतिनिधि भी प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएं।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "अभी विधानसभा में 294 सीटें हैं। परिसीमन और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ यह संख्या 400 से ज्‍यादा हो जाएगी। तब मौजूदा सदन में सभी विधायकों के बैठने की जगह देना मुश्किल होगा, इसलिए हमें अभी से योजना बनानी होगी। मैं राज्य के वित्त मंत्री की मौजूदगी में कह रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी।"

उन्होंने सदन को यह भी याद दिलाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान, जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी था, तब मौजूदा 294 विधायकों के बैठने की व्यवस्था करना भी कितना मुश्किल हो गया था। उस समय कुछ विधायकों को विजिटर गैलरी में बिठाना पड़ा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य कोलकाता में मौजूद विधानसभा बिल्डिंग एक हेरिटेज स्ट्रक्चर (धरोहर) है, इसलिए इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जाएगा।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी