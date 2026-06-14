पश्चिम बंगाल के गोसाबा में तालाब से बरामद हुए हथियार, जांच में जुटी पुलिस

गोसाबा (दक्षिण 24 परगना),14 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा में एक तालाब से देसी हथियार बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना गोसाबा थाना क्षेत्र के पाथनखाली बेलतला इलाके की है। पुलिस ने तालाब से एक छोटा देसी रिवॉल्वर बरामद किया है।
पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, तालाब के मालिक अमजेद सरदार अपनी बेटी के साथ बेलतला स्थित एक खुले मैदान के बीच बने तालाब में मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान उनकी बेटी के पैर में पानी के अंदर किसी कठोर वस्तु के टकराने का एहसास हुआ। जब दोनों ने उस वस्तु को बाहर निकाला तो पाया कि प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक हथियार है।
घटना की सूचना तुरंत गोसाबा थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हथियार को अपने कब्जे में ले लिया।
पुलिस ने संबंधित तालाब के अलावा आसपास के कई अन्य तालाबों में भी तलाशी अभियान चलाया, लेकिन वहां से कोई अन्य हथियार या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी अपराधी ने पुलिस कार्रवाई से बचने और सबूत मिटाने के उद्देश्य से हथियार को तालाब में फेंक दिया होगा।
फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार तालाब तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।
वहीं, पुरुलिया जिले में एक 47 साल के शख्स की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। पीड़ित के परिवार ने सांप्रदायिक नफरत के गंभीर आरोप लगाए हैं, हालांकि स्थानीय पुलिस ने मकसद से इनकार किया है।
मृतक की पहचान अकबर मंडल के तौर पर हुई है। उसकी हत्या 9 जून को गांव में हुई थी। मृतक के बेटे ने बताया कि 9 जून की सुबह उनके पिता अपनी वैन से स्टील के बर्तन बेच रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक स्थानीय घर के अंदर घसीट लिया गया। वहां एक अनजान व्यक्ति ने उन पर हिंसक हमला कर दिया। उस आदमी ने पहले मेरे पिता को लाठी से पीटा। जब मेरे पिता ने अपना बचाव करने की कोशिश की, तो उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया।