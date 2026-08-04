पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में नशे के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, मुख्यमंत्री से युवाओं ने की थी शिकायत

कोलकाता, 4 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से दो युवकों ने अपने इलाके में बढ़ते नशीले पदार्थों के कारोबार की शिकायत की थी। इसके दो दिन बाद पुलिस ने जलपाईगुड़ी शहर में बड़ा मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस अभियान के दौरान नशीले पदार्थ और अवैध शराब बरामद की गई।

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यह अभियान सोमवार रात जलपाईगुड़ी की इंदिरा गांधी कॉलोनी में कोतवाली थाने की पुलिस ने चलाया। पुलिस के अनुसार, छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ और अवैध शराब जब्त की गई।

मुख्यमंत्री से शिकायत करने वाले दोनों युवक दीप दास और गगन साकरू जलपाईगुड़ी शहर की इंदिरा गांधी कॉलोनी के निवासी हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक सुजाता कुमारी वीणापाणि ने कहा कि जिले में नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''हम पूरे जिले में नियमित रूप से नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं।''

स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले सप्ताह जब मुख्यमंत्री जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जल्पेश मंदिर जा रहे थे, तब इन दोनों युवकों ने उनके काफिले को रोककर अपनी समस्या बताई थी। शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर उन्हें अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि यदि समस्या बनी रहती है तो वे व्हाट्सऐप के जरिए उनसे संपर्क करें।

स्थानीय निवासियों का लंबे समय से आरोप है कि इंदिरा गांधी कॉलोनी बाजार क्षेत्र में कई चाय की दुकानों और होटलों के पीछे अवैध रूप से नशीले पदार्थों का कारोबार किया जाता है। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है और स्थानीय युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं।

लोगों का कहना है कि पहले भी पुलिस ने कई बार छापेमारी की थी, लेकिन हर अभियान के बाद यह अवैध कारोबार फिर से शुरू हो जाता था।

नई शिकायतों के बाद सोमवार रात जलपाईगुड़ी शहर में फिर से नशा विरोधी अभियान चलाया गया। कोतवाली थाने के अधिकारियों ने इंदिरा गांधी कॉलोनी इलाके में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें शराब की बोतलें और मादक पदार्थ बरामद किए गए।

स्थानीय लोगों ने कहा, ''पहले भी पुलिस ने छापे मारे थे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।''

निवासियों ने उन प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिन पर इस अवैध कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप है। साथ ही उन्होंने नियमित पुलिस निगरानी और लगातार छापेमारी की भी मांग की है। पुलिस की यह ताजा कार्रवाई क्षेत्र से मिली नई शिकायतों के बाद की गई है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी