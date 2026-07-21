पश्चिम बंगाल : होटल में महिला का शव फंदे से लटका मिला, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

कोलकाता, 21 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में एक होटल के कमरे से एक युवती का शव बरामद किया गया। महिला की असामान्य मौत के मामले में उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है।

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पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला की पहचान उत्तरी 24 परगना के पटुली शिबतला की रहने वाली 38 वर्षीय रीना राम के तौर पर हुई है।

वह तीन दिन पहले होटल में रुकी थी। मंगलवार को उसका शव कमरा नंबर 101 में छत के पंखे से लटका हुआ मिला।

होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि रीना अक्सर वहां रुकती थी और आम तौर पर उसके साथ एक युवक होता था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि रीना शादीशुदा थी, लेकिन लंबे समय से अपने पति के संपर्क में नहीं थी। उसने अपने से दस साल छोटे एक स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंध बना लिए थे।

18 जुलाई को दोनों होटल में रुके थे, लेकिन वह व्यक्ति उसी दिन चला गया। रीना अगले दो दिनों तक अकेली रही।

उसके परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में पता था। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में दोनों के बीच झगड़े हुए थे। उन्होंने उसकी मौत के लिए उसके बॉयफ्रेंड को जिम्मेदार ठहराया और शिकायत दर्ज कराई।

इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

होटल के एक कर्मचारी ने बताया कि मंगलवार सुबह रीना के साथ रुके व्यक्ति को कई बार कॉल किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ गड़बड़ होने की आशंका पर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी।

अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर रीना का शव लटका हुआ पाया गया।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम