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भारत समाचार

पश्चिम बंगाल: बनगांव में दो सीमा पार हथियार डीलर गिरफ्तार

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कोलकाता, 13 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे बनगांव से दो सीमा पार हथियार डीलरों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार डीलरों की पहचान शाहिदुल मंडल और अनु खान के रूप में हुई है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

पता चला है कि बुधवार देर रात उनके आवासों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी तब सामने आई जब उन्हें गुरुवार दोपहर बनगांव उपमंडल न्यायालय में पेश किया गया, जहां लोक अभियोजक ने दोनों की पुलिस हिरासत मांगी।

शाहिदुल का आवास बांगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बजिताला में है, जबकि अनु का आवास उसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फुलतला कलम में है।

संयोगवश, ये दोनों स्थान उत्तरी 24 परगना जिले में है, जहां राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने हाल ही में अंतर-सेवा खुफिया (आईएसआई) से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक वहाब मंडल को गिरफ्तार किया था।

हालांकि, पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक और गिरफ्तार किए गए दोनों हथियार डीलरों के बीच किसी भी प्रकार के संबंध की पुष्टि नहीं की है। छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए जिनसे पता चलता है कि दोनों पड़ोसी देश बांग्लादेश को हथियारों की तस्करी में शामिल थे।

पता चला है कि शाहिदुल मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार के मुंगेर में स्थानीय स्रोतों से हथियार खरीदता था और उन्हें अपने घर में जमा करता था, जबकि अनूप बांग्लादेश में उनकी मार्केटिंग का काम करता था।

जांच अधिकारी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या बंगाल में उनके भूमिगत कट्टरपंथी समूहों से कोई संबंध थे। वे सीमा पार हथियार तस्करी रैकेट में शामिल अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में अनूप ने कबूल किया कि वह हाल ही में हथियारों की आपूर्ति के लिए एक नया सौदा करने बांग्लादेश गया था।

पता चला है कि शाहिदुल और अनूप के खिलाफ पहले भी शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान नजरअंदाज कर दिया गया था। पुलिस ने अब उन शिकायतों की भी जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

एमएस/