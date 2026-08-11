पश्चिम बंगाल : भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या मामले में एक और आरोपी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

कोलकाता, 11 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। यह मामला 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल पाल उर्फ गोपाल दास के रूप में हुई है। सीबीआई अधिकारियों ने उसे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम इलाके से गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार, वह लंबे समय से फरार था।

पिछले सप्ताह भी सीबीआई ने मामले में एक अन्य फरार आरोपी अरूप दास को असम से गिरफ्तार किया था।

इस साल 1 जुलाई को कोलकाता की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अभिजीत सरकार हत्या मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इनमें तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक परेश पाल और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के पूर्व पार्षद स्वप्न समद्दार भी शामिल हैं। सीबीआई इन दोनों से कई बार पूछताछ कर चुकी है।

2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर कोलकाता के कांकरगाछी इलाके के भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रताड़ित करने के बाद मार डाला गया।

परिवार की शिकायत के आधार पर नारकेलडांगा थाने ने शुरुआती जांच शुरू की थी और 15 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली। जांच एजेंसी ने अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल कर कुल 20 लोगों को आरोपी बनाया। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी और एक महिला सब-इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था।

इन पुलिस अधिकारियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया था कि अगर रक्षक ही भक्षक की भूमिका निभाने लगें, तो समाज कैसे चलेगा।

मृतक भाजपा कार्यकर्ता के परिजनों ने भी सीबीआई जांच की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई थी।

राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि 2021 की चुनाव बाद हिंसा से जुड़े किसी भी मामले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

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