पश्चिम बंगाल: अभिषेक बनर्जी के भड़काऊ बयान मामले में सीआईडी ने कालीघाट में मारा छापा

कोलकाता, 18 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों ने गुरुवार को एक बार फिर दक्षिण कोलकाता के कालीघाट इलाके स्थित हरीश चटर्जी स्ट्रीट में छापेमारी की। इस बार सीआईडी अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी के घर पहुंचे।

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छापेमारी दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई। सीआईडी की टीम लगभग 3 बजे से पहले वहां से लौट गई। अधिकारी करीब एक घंटे तक अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार के घर पर मौजूद रहे। यह घर ममता बनर्जी के आवास से लगभग 250 मीटर की दूरी पर स्थित है।

सूत्रों के अनुसार, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी की एक टिप्पणी के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। सीआईडी उसी मामले की जांच के सिलसिले में यहां पहुंची थी।

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि वह 4 मई को मतगणना के बाद डीजे बजाएंगे। आरोप है कि उनकी यह टिप्पणी भड़काऊ प्रकृति की थी। सीआईडी इसी मामले की जांच कर रही है।

ममता बनर्जी की एक भाभी का नाम रीना गायेन है। वह हरीश चटर्जी स्ट्रीट में रहती हैं। उनकी बेटी अदिति गायेन को कई बार अभिषेक बनर्जी के साथ विभिन्न पार्टी कार्यक्रमों में देखा गया है।

सूत्रों के अनुसार, अदिति अभिषेक बनर्जी की सोशल मीडिया टीम से करीबी तौर पर जुड़ी हुई हैं। वह सोशल मीडिया गतिविधियों का प्रबंधन करती हैं और उनके कार्यक्रमों के शेड्यूल की भी देखरेख करती हैं।

अदिति गायेन को अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी के साथ युवा भारती क्रीड़ा परिसर में तस्वीरें खिंचवाते हुए भी देखा गया था।

इससे पहले भी सीआईडी अन्य मामलों की जांच के सिलसिले में कई बार अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच चुकी है। राज्य विधानसभा से जुड़े फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित उनके आवास पर जाकर नोटिस भी दिया था।

अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस सांसद हैं। वह कई बार भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में भी पेश हो चुके हैं। हस्ताक्षर बेमेल मामले में उनसे दो दिन तक पूछताछ की गई थी, जबकि भड़काऊ टिप्पणी वाले मामले में उनसे एक दिन पूछताछ हुई थी।

कुछ दिन पहले शालबनी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के कार्यकारी सहायक सुमित रॉय की तलाश में देर रात कालीघाट में छापेमारी की थी। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया था। हालांकि, वहां सुमित रॉय नहीं मिले थे।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम