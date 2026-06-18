पश्चिम बंगाल अब जल शक्ति मंत्रालय की सभी प्रमुख परियोजनाओं में करेगा भागीदारी: सीएम सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता, 18 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी सभी जल परियोजनाओं में भाग लेगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को यह घोषणा की।
उन्होंने यह घोषणा राज्य सचिवालय नवान्न में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना वाली केंद्र सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन मिशन अब पश्चिम बंगाल में तेजी से आगे बढ़ेगी।
उन्होंने कहा, ''यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत राज्य के सबसे दूरदराज इलाकों तक हर घर में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है।''
जल जीवन मिशन केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों तक नल के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी और अब इसे वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि सभी लोगों को दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अब जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर नमामि गंगे कार्यक्रम और जल शक्ति अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी भाग लेगी। इससे राज्य को लाभ मिलेगा और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी।
सुवेंदु अधिकारी ने अपने पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं में राज्य की भागीदारी को लेकर उत्साहित नहीं थी।
उन्होंने कहा, ''लंबे समय तक पिछली राज्य सरकार ने इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोकने, धीमा करने और उनका श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन अब वंचना का वह दौर खत्म हो गया है। भाजपा सरकार इन योजनाओं को बिना किसी बाधा के जमीन पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।''
--आईएएनएस
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