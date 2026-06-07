पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दिल्ली चिड़ियाघर में ऐप लॉन्च किया

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (राज्य मंत्री) कीर्ति वर्धन सिंह ने रविवार को दिल्ली चिड़ियाघर में 'एनजेडपी साथी ऐप' लॉन्च किया, जो एक स्मार्ट डिजिटल गाइड है।

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एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर (एनजेडपी) में सेल्फ-टिकटिंग कियोस्क का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य स्मार्ट नेविगेशन के माध्यम से आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना और ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाना है।

राज्य मंत्री ने हाल ही में संपन्न हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों द्वारा तैयार की गई रचनात्मक कृतियों की प्रदर्शनी का भी दौरा किया।

उन्होंने युवा प्रतिभागियों की रचनात्मकता की सराहना की और छात्रों में वन्यजीव संरक्षण की गहरी समझ को बढ़ावा देने वाले शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए चिड़ियाघर अधिकारियों की प्रशंसा की।

कीर्ति वर्धन सिंह ने औपचारिक रूप से 'एनजेडपी साथी ऐप' लॉन्च किया और सेल्फ-टिकटिंग कियोस्क का उद्घाटन किया, जो राष्ट्रीय चिड़ियाघर में आगंतुकों की सुविधा और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 'एनजेडपी साथी ऐप' में एक इंटरैक्टिव डिजिटल मैप और स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम है, जो आगंतुकों को पशु बाड़ों, शौचालयों, बग्गी पॉइंट, निकास द्वार और अन्य सुविधाओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है।

ऐप में एक्सप्रेस टूर, फैमिली टूर, ग्रैंड जू टूर और व्यक्तिगत 'माई टूर' विकल्पों सहित थीम-आधारित टूर भी उपलब्ध हैं।

सेल्फ-टिकटिंग कियोस्क यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करेंगे और मौके पर टिकट बुकिंग के लिए मुफ्त वाई-फाई कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी।

उद्घाटन के बाद, राज्य मंत्री सिंह ने अधिकारियों और अनुभाग प्रभारियों के साथ बैठक की, जिसमें चल रही पहलों की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय चिड़ियाघर के समग्र संवर्धन, आधुनिकीकरण और कुशल प्रबंधन के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई।

कीर्ति वर्धन सिंह ने पक्षीघरों का भी निरीक्षण किया और पक्षी संग्रह के लिए ग्रीष्मकालीन प्रबंधन व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

उन्होंने बाड़ों की स्थिति का आकलन किया और पशु कल्याण और पर्यावास प्रबंधन में और सुधार के लिए सुझाव दिए।

पशु चिकित्सालय के अपने दौरे के दौरान, कीर्ति वर्धन सिंह ने अस्पताल में भर्ती बीमार जानवरों को दी जा रही देखभाल का अवलोकन किया और चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों और पशु स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य देखभाल और प्रबंधन प्रथाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की।

--आईएएनएस

एमएस/